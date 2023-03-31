VIDEO: Policía desactiva una bomba amarrada al cuerpo de un hombre en Ecuador

La Policía Nacional de Ecuador desactivó una bomba que se encontraba amarrada al cuerpo de un hombre, el incidente ocurrió en la localidad de Guayaquil. De acuerdo con los primeros informes, un grupo de delincuentes fueron quienes le colocaron los explosivos al sujeto.

El general William Villarroel Trujillo, comandante de la policía, relató que la bomba se encontraba amarrada sobre el torso y las piernas del hombre, hasta que un equipo especializado la desactivo.

Labor profesional de unidad antiexplosivos de @PoliciaEcuador, permitió desactivar artefacto explosivo colocado en el cuerpo de un ciudadano, en #GYE.



Las investigaciones continúan.#ServirYProteger pic.twitter.com/ZRJQN78GZE — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 30, 2023

La policía indicó que la víctima trabaja en un negocio que se dedica a la venta de oro, pero se desconoce los motivos por los cuales los delincuentes amarraron explosivos al sujeto, ni qué tipo de detonantes se utilizaron, pero ya se investiga.

“Todas las unidades de investigación están activadas para dar con esos datos”, aseveró el general William Villarroel Trujillo a medios de comunicación.

Felicito la valentía y el trabajo profesional de nuestro servidor policial y el equipo antiexplosivos, al desactivar el artefacto explosivo del ciudadano en #GYE.#MásFuertesQueNunca. pic.twitter.com/8HOTPKiHil — GraD. Fausto Salinas Samaniego (@CmdtPoliciaEc) March 30, 2023

Video delincuentes amarran explosivos a un hombre

La Policía Nacional de Ecuador compartió fotografías en las que se veía al hombre con los explosivos en su abdomen, mientras un elemento especializado intentaba desactivar la bomba.

ACCIÓN POLICIAL 👇🏻



Ante una alerta de una persona con explosivos, en Sauces 9, #Guayaquil, nuestras unidades del eje preventivo y del #GIR, lograron rescatar a un ciudadano sano y salvo.



Luego de una evaluación médica, fue entregado a sus familiares.#ServirYProteger pic.twitter.com/uri2tRgSPr — @PolicíaDMGZona8 (@PoliciaDMGZona8) March 30, 2023

En otras imágenes aparecía el sujeto ya liberado de los objetos detonantes caminando escoltado por varios agentes de Ecuador, quienes lo llevaron a recibir atención médica.

“Ante una alerta de una persona con explosivos, en Sauces 9, #Guayaquil, nuestras unidades del eje preventivo y del #GIR, lograron rescatar a un ciudadano sano y salvo” compartieron las autoridades ecuatorianas.