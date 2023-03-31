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VIDEO: Policía desactiva una bomba amarrada al cuerpo de un hombre en Ecuador

Así fue como la policía de Ecuador logró desactivar una bomba que un hombre traía amarrada al cuerpo, la cual fue colocada por un grupo de delincuentes.

Policía de Ecuador desactiva bomba amarrada al cuerpo de un hombre
|Policía Nacional de Ecuador

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

La Policía Nacional de Ecuador desactivó una bomba que se encontraba amarrada al cuerpo de un hombre, el incidente ocurrió en la localidad de Guayaquil. De acuerdo con los primeros informes, un grupo de delincuentes fueron quienes le colocaron los explosivos al sujeto.

El general William Villarroel Trujillo, comandante de la policía, relató que la bomba se encontraba amarrada sobre el torso y las piernas del hombre, hasta que un equipo especializado la desactivo.

La policía indicó que la víctima trabaja en un negocio que se dedica a la venta de oro, pero se desconoce los motivos por los cuales los delincuentes amarraron explosivos al sujeto, ni qué tipo de detonantes se utilizaron, pero ya se investiga.

“Todas las unidades de investigación están activadas para dar con esos datos”, aseveró el general William Villarroel Trujillo a medios de comunicación.

Video delincuentes amarran explosivos a un hombre

La Policía Nacional de Ecuador compartió fotografías en las que se veía al hombre con los explosivos en su abdomen, mientras un elemento especializado intentaba desactivar la bomba.

En otras imágenes aparecía el sujeto ya liberado de los objetos detonantes caminando escoltado por varios agentes de Ecuador, quienes lo llevaron a recibir atención médica.

“Ante una alerta de una persona con explosivos, en Sauces 9, #Guayaquil, nuestras unidades del eje preventivo y del #GIR, lograron rescatar a un ciudadano sano y salvo” compartieron las autoridades ecuatorianas.