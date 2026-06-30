VIDEO: El impactante testimonio de una familia sobreviviente tras el colapso de un hotel en los terremotos de Venezuela

El doble sismo de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio dejó a su paso devastación en múltiples regiones del país. En medio de la emergencia, el testimonio de Sabrina, una usuaria de Instagram identificada como @sabricg_, se ha vuelto viral al relatar cómo ella y su familia sobrevivieron al derrumbe total del hotel Litoral Suite, ubicado en La Guaira.

"Vimos la muerte directamente a los ojos"

En la publicación de Sabrina, el edificio —ubicado en la zona de Playa Grande— colapsó ante la fuerza de los movimientos de la tierra. La mujer describió los momentos en los que escuchó las paredes caer como un momento de pánico y ruido ensordecedor donde quedaron atrapados mientras la estructura se venía abajo.

"Sobrevivimos a un terremoto de gran magnitud, pero más allá de eso, fuimos los únicos sobrevivientes y sobrevivimos a que el hotel se cayera con nosotros adentro", afirmó en el mensaje que compartió.

Según su relato, ella y su familia lograron salvarse de morir aplastados debido a que una de las paredes principales colindantes con su recámara, detuvo su caída en el último instante. La familia consiguió abrirse paso entre el polvo y los escombros para salir del área del desastre.

La Guaira quedó devastada

Al lograr salir a la superficie, la magnitud de la catástrofe en la costa venezolana fue muy evidente. El sector hotelero y residencial de la zona sufrió daños severos de infraestructura; edificios cercanos como el Hotel Eduard's en Macuto también registraron colapsos totales.

"Salir de ese lugar y ver edificios derrumbados por completo, personas muertas en el piso, personas buscando a sus familiares, escuchar gritos de auxilio entre los escombros y no poder hacer nada por ellos nos partía el corazón", señaló la usuaria.

Tras resultar ilesos, los sobrevivientes hicieron un llamado a la solidaridad para apoyar en las labores de rescate y asistencia de las personas y animales que aún permanecen atrapados o damnificados en las zonas afectadas por el peor terremoto registrado en el país en décadas.