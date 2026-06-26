La aplicación de espionaje de Maduro, VenApp, ahora se usa para buscar sobrevivientes tras los terremotos en Venezuela

La aplicación móvil VenApp, que durante los últimos años fue utilizada para el espionaje de ciudadanos y opositores en Venezuela, tiene una nueva función por la emergencia de los terremotos de este miércoles.

El gobierno venezolano permitió que esta plataforma sea uno de los canales oficiales principales para levantar reportes sobre personas desaparecidas e infraestructura colapsada en las zonas afectadas.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció la habilitación de esta aplicación poco después de declarar el estado de emergencia en el país. Se espera que con esto se agilice el flujo de información en tiempo real para las brigadas de auxilio que trabajan removiendo escombros en los puntos de desastre.

1/8 🚨 #VenApp habilitó la categoría especial “Terremoto 24J Venezuela” para centralizar los reportes ciudadanos y apoyar la respuesta ante la emergencia.



En menos de dos horas después del sismo, la plataforma ya estaba disponible para recibir reportes. — Ven | App (@VenAppSocial) June 26, 2026

Cómo funciona VenApp para rescatar sobrevivientes

Las familias pueden ingresar datos sobre personas que siguen desaparecidas tras el temblor, además de enviar alertas geolocalizadas sobre daños graves en edificios, carreteras y todas las redes de servicios públicos.

La plataforma se enlazó de forma directa con el Estado Mayor de Contingencia. Este comando centralizado recibe las notificaciones ciudadanas y las distribuye de manera inmediata a los cuerpos de bomberos, militares y paramédicos desplegados en las regiones con mayores afectaciones.

Esta aplicación se creó para espiar y denunciar a opositores de Maduro

Ahora ya se le da un uso con fines humanitarios a VenApp, pero hasta hace no mucho tiempo era mucho más turbio su funcionamiento. La aplicación fue lanzada en 2022 para reportar averías en servicios públicos como agua o electricidad. Sin embargo, tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 donde millones alzaron la voz por el fraude cometido por el gobierno de Nicolás Maduro, se modificó la plataforma para denunciar de forma anónima a ciudadanos disidentes y todos los que participaban en protestas callejeras.

Muchas organizaciones internacionales de derechos humanos, se quejaron de este uso tan extremo y represor por parte del gobierno chavista, y a partir de esas denuncias tanto Google Play como App Store retiraron la aplicación de sus catálogos.

En el marco del 1x10 del Buen Gobierno, y en atención a la Emergencia Nacional producto del fuerte Terremoto.



Por instrucciones de la Presidenta Encargada, Dra. Delcy Rodríguez, se informa que el pueblo venezolano podrá desde la VenApp registrar incidencias generadas en su… — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) June 25, 2026

Cambió de giro para ayudar a las víctimas

La gravedad de la situación, que ya registra una cifra preliminar de víctimas fatales y más de mil heridos en localidades como Caracas o La Guaira, ha obligado a implementar otras medidas excepcionales de conectividad en el país: se detectó el restablecimiento del acceso a la plataforma digital X, la cual permanecía bloqueada por órdenes gubernamentales desde hacía casi dos años.

La compañía estatal de telecomunicaciones CanTV suspendió el cobro de sus tarifas, ofreciendo servicios gratuitos de telefonía, televisión e internet por un periodo de 48 horas para asegurar el contacto entre la población.

Sectores de la oposición civil lanzaron un portal web alternativo para cruzar datos de personas rescatadas y facilitar el reencuentro de familias que quedaron incomunicadas por los derrumbes.

