Centros de acopio en CDMX: Dónde llevar ayuda para damnificados por el terremoto en Venezuela

Tras la devastación causada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron diversas zonas del país latinoamericano, incluyendo Caracas y sus alrededores, se ha iniciado una movilización internacional y local para brindar asistencia a la población afectada. así podemos apoyar a los damnificados por el terremoto en Venezuela.

Ante la emergencia, que reporta 920 personas fallecidas y una cifra de desaparecidos superior a 50.000, el Gobierno de la Ciudad de México ha habilitado diversos puntos de recolección para canalizar el apoyo ciudadano.

Ubicación de centros de acopio para Venezuela en la CDMX

Los centros de acopio instalados en la capital se encuentran en los siguientes domicilios: calle Tehuantepec 36, en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc; calle Cuicuilco 8, colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez; y calle Magistrados 75, en la colonia Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa. En estos sitios se reciben alimentos no perecederos, ropa y cobijas limpias, zapatos en buen estado, pañales, así como alimento especializado para bebés.

La situación en terreno es crítica debido a la escasez de maquinaria pesada, como grúas, necesarias para la remoción de escombros en complejos habitacionales afectados. Por ello, la llegada de ayuda internacional ha sido prioritaria.

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México ha enviado un contingente de 250 militares especializados en rescate, acompañados de cinco perros entrenados. A estas labores se han sumado equipos de El Salvador, con más de 180 integrantes de un grupo de 300 prometidos, además de cerca de 100 rescatistas españoles, más de 60 colombianos y brigadas de países como República Dominicana, India y Suiza. Por su parte, Estados Unidos destinó 150 millones de dólares en ayuda y movilizó buques y aeronaves para asistir en la búsqueda.

¿Cómo localizar o reportar desaparecidos tras el terremoto en Venezuela?

Para facilitar la localización de personas y el reporte de incidentes, se ha puesto a disposición el portal digital terremoto.hazlohoy.org/, donde es posible registrar desaparecidos, informar sobre daños en estructuras y coordinar traslados médicos gratuitos.

Asimismo, se encuentran activas diversas líneas telefónicas de emergencia en Venezuela: Protección Civil atiende en los números 080 05 58 84 27, 080 02 66 84 46 y 080 02 62 43 68, mientras que el Instituto de Protección Civil dispone del teléfono 021 26 31 86 62.

Para asistencia policial, están disponibles el 171 y el 080 07 65 42 42 de la Policía Nacional Bolivariana. La coordinación entre los rescatistas extranjeros y la población local sigue enfocada en identificar sobrevivientes bajo las ruinas mediante el uso de tecnología térmica y equipos caninos.

