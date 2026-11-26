Momentos de alarma en la colonia Romero Rubio, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que la cabina de una pipa de gas se incendiara en plena vía pública.

Ante la emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se movilizaron para controlar las llamas.

¿Dónde ocurrió el incendio de pipa?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Oceanía y Persia, donde la unidad de transporte de gas comenzó a incendiarse.

La información preliminar señala que la cabina de la pipa transportaba 4 mil litros de gas. Hasta el momento, las autoridades no han informado que el fuego se haya extendido al tanque o que se haya registrado una explosión.

#LoÚltimo | Se incendió la cabina de una pipa que transportaba 4 mil litros de gas en el cruce de Oceanía y Persia.



Bomberos de la CDMX trabajan en la zona para controlar la emergencia, mientras policías resguardan el área. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.… pic.twitter.com/zwLnOI6wkT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 26, 2026

#Precauciones |



Se incendia cabina de pipa en Oceanía y Persia, en la Romero Rubio. El conductor abandono la unidad. @SSC_CDMX y @Bomberos_CDMX atienden la emergencia. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/CyINsTwIHw — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 26, 2026

¿Qué pasó con el conductor de la pipa tras incendio en Romero Rubio?

Uno de los primeros datos que llamó la atención sobre la emergencia fue que reportaron que el conductor abandonó la unidad luego de que comenzara el incendio en la cabina.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que inició el fuego ni las razones por las que el operador dejó la pipa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reportó el incendio y la presencia de los equipos de emergencia en el sitio.

¿Hay personas lesionadas por el incendio de la pipa?

Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco en cuanto a personas heridas. Tampoco se han proporcionado detalles adicionales sobre posibles daños materiales o afectaciones a la circulación.

Se espera que las autoridades den a conocer más información sobre las causas del incendio y las condiciones en las que quedó la unidad una vez que concluyan los trabajos de emergencia.