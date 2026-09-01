VIDEO | Tras más de 120 días, Enrique Inzunza reapareció para decir que no es un “narcopolítico”

Después de más de 120 días lejos del Senado, Enrique Inzunza reapareció para defenderse de los señalamientos que lo relacionan con presuntos vínculos con el narcotráfico.

El legislador negó las acusaciones y cuestionó que hasta ahora no se hayan presentado pruebas en su contra, mientras su regreso vuelve a poner su situación bajo los reflectores.

🚨 Enrique Inzunza asegura no temer a la cárcel y afirma desconocer las razones por las que Rubén Rocha Moya solicitó licencia.



El senador sinaloense insiste en que enfrentará cualquier proceso con firmeza.



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¿Qué respondió Enrique Inzunza a las acusaciones de Estados Unidos?

Inzunza centró buena parte de su posicionamiento en cuestionar la falta de pruebas que, afirmó, acompañen las acusaciones difundidas desde Estados Unidos.

El senador hizo referencia a una publicación de la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la que calificó como un “instrumento de guerra judicial”. Según su versión, han transcurrido más de cuatro meses desde la difusión de esos señalamientos y no se le ha presentado una prueba que acredite las acusaciones.

“Soy constitucional y verídicamente inocente. Lo que se me atribuye son patrañas”, declaró.

El legislador también describió lo ocurrido como una “embestida mediática” y acusó que durante este periodo ha sido objeto de calumnias y diatribas.

Su postura fue tajante al ser cuestionado directamente sobre si tenía alguna relación con actividades del narcotráfico.

“No soy un narcopolítico”, afirmó.

Las cinco cuentas que afirma tener Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) siguen congeladas y está en proceso de resolverlo, dijo el legislador.



Su dieta la cobra en cheque.



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Enrique Inzunza dice estar dispuesto a comparecer otra vez

Inzunza explicó que solamente ha comparecido en una ocasión ante las autoridades y aseguró que, si vuelve a recibir un llamado oficial, acudirá nuevamente.

Al mismo tiempo, hizo referencia al fuero constitucional que mantiene como senador y a las protecciones que, de acuerdo con lo expuesto por él mismo, tiene mientras desempeña el cargo.

Pese a ello, insistió en que está dispuesto a atender un nuevo citatorio en caso de que las autoridades así lo determinen; finalmente, cuando le preguntaron cómo se encontraba, respondió que estaba bien. Después, ante la pregunta de si era inocente, contestó afirmativamente.