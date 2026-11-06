Un alcalde en Brasil acusó a dos doctores de encerrarse a dormir y mantener relaciones íntimas en pleno turno, justo mientras los pacientes esperaban consulta afuera.El escándalo estalló el miércoles 4 de noviembre en el Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque, en Barreiros, Pernambuco, cuando las redes sociales viralizaron el video del reclamo en vivo.

Gritos e insultos en el cuarto de descanso

Carlinhos da Pedreira, alcalde de Barreiros, llegó de sorpresa al centro de salud tras recibir quejas por demoras en la atención. El funcionario contó tres médicos asignados a la guardia, pero vio a uno solo en los consultorios. Al abrir la puerta del cuarto de descanso, encontró a un médico y a una médica juntos. Entre gritos, los llamó “vagabundos”, les acusó un encuentro romántico en horario laboral y los echó del edificio sin mostrar pruebas del supuesto romance.

🇧🇷 Brezilya'da olay anlar: Hastanedeki gecikme şikayetlerini denetlemeye giden belediye başkanı, hastalar sırada beklerken nöbetteki doktoru başka bir kadın doktorla birlikte olurken yakaladı.



Olayın ardından belediye, hastaneyi işleten kurumla sözleşmeyi anında feshetti 👇 pic.twitter.com/SysrIK2GTc — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) November 6, 2026

La respuesta de los médicos tras la humillación

El Sindicato de Médicos de Pernambuco (Simepe) defendió de inmediato a los dos involucrados. La organización aclaró que ambos tomaban una pausa legal tras cubrir 12 horas seguidas de trabajo pesado, mientras su tercer compañero atendía la guardia. Además, exigió una retractación pública y una auditoría sobre los tiempos de espera reales. El jueves 5 de noviembre, el Consejo Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) también reprobó el espectáculo del alcalde y recordó que cualquier falta administrativa requiere una investigación formal con derecho a defensa.

Con ello, la Municipalidad de Barreiros rompió el contrato de gestión 026/2024 con la Associação João Paulo II, encargada de manejar el recinto. La Secretaría Municipal de Salud tomó el control temporal mientras arman una nueva licitación. Hasta ahora, las autoridades no registran el despido formal de los médicos ni pruebas de la acusación.