VIDEO: Espectador se sube al escenario y golpea a comediante en pleno show; terminó en pelea

El comediante Luis Slimming fue agredido durante una presentación en Arica, Chile, luego de que un espectador subiera al escenario y lo golpeara.

El incidente ocurrió el pasado jueves 12 de noviembre en el Hotel Antay y rápidamente se volvió viral en redes sociales, pues el cómico y varios integrantes de su equipo respondieron con golpes.

¿Cómo fue la agresión al comediante Luis Slimming?

Mientras Luis Slimming daba su show en el Hotel Antay, uno de los espectadores se subió al escenario y le lanzó una patada, seguida de varios puñetazos.

El comediante respondió a la agresión y varios de los integrantes de su equipo también lo hicieron, pero la situación no llegó a mayores, pues elementos de seguridad evitaron que la pelea creciera.

Chile COMEDIAN Luis Slimming ATTACKED MID-SHOW as man STORMS STAGE

⁰He FIGHTS BACK, THROWING PUNCHES as people FLOOD onto stage

⁰Attacker ARRESTED. Slimming says it was 'NOT because of any JOKE' pic.twitter.com/vrV1ktlUkp — RT (@RT_com) November 14, 2026

Ante lo ocurrido, la presentación tuvo que cancelarse y Luis Slimming fue trasladado al Hospital de Arica, donde recibió atención médica para evaluar las lesiones que sufrió durante el altercado.

A través de sus redes sociales, el comediante dijo que, tras salir del hospital, acudió a la Policía de Investigaciones (PDI) para presentar la denuncia correspondiente, por lo que el caso quedó en manos de las autoridades.

¿Qué pasará con la denuncia?

El viernes 15 de noviembre, un día después de la bronca, el agresor compareció ante la justicia señalado de cometer el delito de lesiones leves.

Como parte de las medidas establecidas por el tribunal, se le prohibió acercarse a Luis Slimming.

Además, las autoridades determinaron un plazo de 60 días para desarrollar la investigación y esclarecer las circunstancias de la agresión.

El comediante agradeció las muestras de preocupación y los mensajes que recibió de sus seguidores luego de que se difundieran las imágenes del ataque.