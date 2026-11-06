Un incendio en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de Tototlán, Jalisco, durante la noche del jueves 5 de noviembre.

Y es que, el incidente dejó un saldo de cuatro trabajadores lesionados, quienes sufrieron quemaduras y recibieron atención médica en distintos hospitales.

¿Cómo ocurrió el incendio en el ducto de Pemex?

La emergencia se registró en las inmediaciones del kilómetro 1 de la carretera Tototlán-Ocotlán, donde se reportó una fuga de hidrocarburo, lo que provocó el incendio en la infraestructura de Pemex.

Tras el incidente, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco acudieron al lugar para apoyar al personal de la petrolera en las labores de atención y control de las llamas.

En el sitio también participaron corporaciones municipales y equipos especializados para combatir el fuego y evitar que la situación se extendiera.

Pemex informó que activó su Plan de Respuesta a Emergencias y trabajó en coordinación con Protección Civil y los cuerpos de bomberos estatales y municipales para controlar el siniestro.

Emergencia en Tototlán: Se registra incendio por fuga en ducto de hidrocarburo. Tres heridos fueron trasladados a hospitales de la zona. Protección Civil Estatal y PEMEX laboran con equipo especializado en el lugar. pic.twitter.com/6xcr5TcGn4 — Ricardo García (@RiGarciaJal) November 6, 2026

Cuatro trabajadores resultaron lesionados

Uno de los aspectos más delicados del incidente fue el saldo de personas heridas. Pemex confirmó que cuatro trabajadores resultaron lesionados durante las labores en el poliducto.

De acuerdo con la información proporcionada sobre su atención médica, dos de ellos fueron trasladados a la Clínica San Javier, en Guadalajara, mientras que una tercera persona fue llevada a una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ocotlán.

El cuarto trabajador recibió atención médica en el mismo lugar del incidente.

Pemex confirma que el fuego fue sofocado

Luego de las labores realizadas por los equipos de emergencia, Pemex informó que el incendio quedó sofocado y que el incidente no representa un riesgo para la población.

Hasta el momento, la información proporcionada por la petrolera señala que el fuego se originó durante los trabajos de limpieza y retiro de sedimentos en el poliducto Salamanca-Guadalajara.