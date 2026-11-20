Un sismo sacudió a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, este viernes 20 de noviembre de 2026, a las 03:25 hora del Pacífico, con una magnitud 4.2 que despertó de golpe a buena parte de California. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a tan solo un kilómetro de la ciudad de Commerce y calculó una profundidad aproximada de 16 kilómetros. El susto de madrugada dejó una pregunta inmediata, ¿qué pasó con la alerta en los celulares.

¿Por qué los celulares no recibieron la alerta?

El sistema de alerta temprana ShakeAlert sí detectó el movimiento y activó su protocolo. Sin embargo, la magnitud estimada no superó el 4.5, así que quedó por debajo del umbral necesario para enviar la señal mediante la infraestructura móvil. Por eso, los teléfonos no lanzaron ningún aviso mientras el piso vibraba.

🫨🇺🇸 𝘌𝘴𝘵𝘳𝘦𝘱𝘪𝘵𝘰𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢𝘳 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 #LosAngeles, #EEUU.



▶ Hoy 20/Nov/2026 a las 03:25 [hora del Pacífico], se registró un sismo de magnitud 4.2 con epicentro a tan sólo un kilómetro de 📍 Commerce, #California y a una profundidad de… pic.twitter.com/KfcIodnQSL — SASSLA (@SasslaMx) November 20, 2026

Cuántas personas sintieron el temblor y con qué fuerza

El área metropolitana de Los Ángeles experimentó intensidades ligeras a moderadas, equivalentes a los niveles IV y V en la escala de Mercalli. Al menos 3.6 millones de personas sintieron la sacudida. Además, los acelerómetros instalados a menos de 10 kilómetros del epicentro midieron picos de aceleración horizontal del terreno de hasta 155 Gal (cm/s²), un golpe muy claro cerca de la ciudad de Commerce.

¿Tuvo relación con la falla de San Andrés?

Ante cualquier temblor en California, la famosa falla de San Andrés acapara todas las sospechas, pero este episodio descartó cualquier vínculo con ella. Un fallo tipo inverso de empuje vertical, con un ligero componente lateral, originó el terremoto; ese mecanismo difiere del deslizamiento característico de San Andrés.

La interacción entre las placas del Pacífico y la Norteamericana mantiene a Los Ángeles sobre una franja activa de compresión de corteza, lo que impulsa el levantamiento de montañas y detona actividad esporádica en sistemas de fallas locales como Puente Hills.

Última actualización: la magnitud fue de 4.4

El sismo en Los Ángeles de esta madrugada presentó un ajuste en sus mediciones. El registro del temblor en el sur de California subió primero a magnitud 4.4 y después bajó a 4.2, tras la sacudida de las 3:25 a. m.

La actualización ubica el epicentro a aproximadamente 1.6 kilómetros al noroeste de la ciudad de Commerce y confirma que el sistema de alerta temprana de terremotos ShakeAlert se activó con el movimiento.