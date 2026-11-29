Alrededor de 16 personas sufrieron quemaduras y 129 resultaron heridas tras la explosión de un globo aerostático cargado con fuegos artificiales en la ciudad de Taunggyi, en Myanmar.

El desastre sucedió durante el tradicional Festival de las Luces de Tazaungdaing el 14 de noviembre de 2026, pero las imágenes se viralizaron en las últimas horas.

Video: así fue la explosión del globo aerostático en Taunggyi, Myammar

Un globo fabricado de forma artesanal y adornado con la imagen de Buda se incendió mientras se elevaba, lo que causó una lluvia de material en llamas sobre los asistentes, quienes no tuvieron otra opción que correr a un lugar seguro.

A rain of fire erupts over festivalgoers in Myanmar.



During the annual hot air balloon festival in the city of Taunggyi, a balloon carrying fireworks went wrong during launch.



The fireworks began exploding directly above the crowd and raining down on people. Screaming… pic.twitter.com/ZaiXVfY9Gc — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2026

Craig Holmes, quien captó el siniestro en video, mencionó que el festival es peligroso, ya que los globos se elevan alrededor de 100 metros antes de que estallen los fuegos artificiales, los cuales explotaron directamente sobre la multitud.

Testigos relatan el caos tras la caída de los fuegos artificiales

“La gente empezó a correr al ver que el globo no despegaba, un camión de bomberos que esperaba llegó rápidamente para extinguir el fuego y todos siguieron como si nada hubiera pasado”, narró Holmes a la agencia de noticias Reuters.

¿Qué es el Festival de las Luces de Myanmar o Tazaungdaing?

El Festival Tazaungdaing o Festival de las Luces ocurre en el día de la luna llena en el octavo mes del calendario de Myanmar. Marca el inicio de la temporada de la Kathina y el fin de la temporada de lluvias, cuando a los monjes les ofrecen nuevas túnicas y limosnas.

Los orígenes de este festival datan desde finales del siglo XIX, durante la época colonial británica.

Como parte de la tradición, los participantes lanzan globos aerostáticos iluminados con velas y cargados de fuegos artificiales, una práctica vinculada a las creencias religiosas y culturales del país.