Dos accidentes ocurrieron en los mercados de flores “La Jamaiquita”, en Iztapalapa, y “Jamaica”, en la alcaldía Venustiano Carranza, mientras usted dormía este 29 de noviembre de 2026. En el primer caso, una explosión por una aparente fuga en un tanque de gas movilizó a los servicios de emergencia; en el segundo, una mujer que vendía árboles de Navidad murió tras ser atropellada por un automóvil sin placas.

¿Qué pasó en el mercado La Jamaiquita de Iztapalapa?

La detonación ocurrió en el Eje 5 Sur y Javier Rojo Gómez, en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, de la alcaldía Iztapalapa. Personal de Protección Civil confirmó que la explosión se registró en un espacio de venta por un tanque de gas de 10 kilogramos de capacidad.

Tras el incidente, una persona tuvo que ser atendida y las autoridades indicaron que no presentó lesiones graves. Los servicios de emergencia se desplegaron en la zona para atender la contingencia.

Atropellan y matan a vendedora de árboles de Navidad en el Mercado de Jamaica

En el Mercado de Jamaica, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, una mujer que vendía árboles de Navidad murió después de ser atropellada por el conductor de un automóvil sin placas. El vehículo circulaba sobre el Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, muy cerca del Eje 3 Sur Morelos.

Dentro del automóvil se encontraron cervezas. El responsable fue detenido y trasladado al Ministerio Público. Personal de servicios periciales realizó el levantamiento del cuerpo de la mujer.

Continúan trabajos por megafuga de agua en Tláhuac y corte en Iztapalapa

De madrugada, los trabajos continuaron para reparar la megafuga de agua que dañó calles y anegó domicilios en las colonias Del Mar y Agrícola Metropolitana, en Tláhuac. Con maquinaria pesada, personal de distintas dependencias cambió el tubo de 48 pulgadas que se fracturó.

Las labores de las últimas horas permitieron que el nivel del agua bajara y que se retiraran las costaleras. Las autoridades confirmaron la disminución en el suministro de agua para todo el fin de semana en la zona suroriente de Iztapalapa.