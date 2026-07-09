Impresionante VIDEO: Graban fuerte lluvia en CDMX desde un avión

La Ciudad de México (CDMX) ha vivido una temporada donde la lluvia no se detiene. Los días en la capital del país se han mantenido con un clima de alerta en algunas alcaldías ante la presencia de fuertes tormentas, como la que se vivió el 7 de julio de 2026.

En redes sociales se ha publicado un video grabado en el momento exacto en que caía una fuerte lluvia en la CDMX, pero la grabación se hizo desde un avión y la imagen fue sorprendente.

Así se vio desde un avión fuerte lluvia en CDMX

La escena parece de pelícual de ciencia ficción por la magnitud de las nubes, los colores y formas que se formaron cuando caía la tormenta en pleno vuelo.

En el video se puede observar algo similar a un domo formado por nubes, dejando ver cómo se ve una lluvia desde una altura distinta.

La usuaria de TikTok Voy’ir publicó este impresionante suceso que fue grabado muy cerca de una ventana pegada a una de las alas del avión.

Tips para prevenir riesgos ante la lluvia en CDMX

Ante la presencia de lluvias, se recomienda tomar en cuenta algubas medidas preventivas que pueden evitar que te encuentres en una situación de riesgo y con ello, mantenerte seguro.

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:



Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad

No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje

Mantén limpias las coladera y banquetas

Barre el techo de tu casa, no dejes que se acumule basura y hojarasca Maneja con precaución



¿Qué no hacer ante una tormenta eléctrica? Recomendaciones

En esta temporada de lluvias en la CDMX, la presencia de tormentas eléctricas no se descarta y por ello no hay que bajar la guardia.

Las autoridades capitalinas, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, compartieron una serie de recomendaciones ante un esccenario como este.

