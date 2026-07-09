Impresionante VIDEO: Graban fuerte lluvia en CDMX desde un avión
La fuerte lluvia que cayó sobre la CDMX pudo ser grabada desde un avión por una usuaria. El video mostró el momento exacto de la caída de la tormenta.
La Ciudad de México (CDMX) ha vivido una temporada donde la lluvia no se detiene. Los días en la capital del país se han mantenido con un clima de alerta en algunas alcaldías ante la presencia de fuertes tormentas, como la que se vivió el 7 de julio de 2026.
En redes sociales se ha publicado un video grabado en el momento exacto en que caía una fuerte lluvia en la CDMX, pero la grabación se hizo desde un avión y la imagen fue sorprendente.
Así se vio desde un avión fuerte lluvia en CDMX
La escena parece de pelícual de ciencia ficción por la magnitud de las nubes, los colores y formas que se formaron cuando caía la tormenta en pleno vuelo.
En el video se puede observar algo similar a un domo formado por nubes, dejando ver cómo se ve una lluvia desde una altura distinta.
La usuaria de TikTok Voy’ir publicó este impresionante suceso que fue grabado muy cerca de una ventana pegada a una de las alas del avión.
@voyir1 Lluvia en la #CDMX este martes 07 de julio 2026, vista desde las alturas #vuelo @Imagen Noticias @Nmás @Canal Once @Azteca Noticias @Aeroméxico ♬ sonido original - Voy’ir
Tips para prevenir riesgos ante la lluvia en CDMX
Ante la presencia de lluvias, se recomienda tomar en cuenta algubas medidas preventivas que pueden evitar que te encuentres en una situación de riesgo y con ello, mantenerte seguro.
Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:
- Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad
- No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje
- Mantén limpias las coladera y banquetas
- Barre el techo de tu casa, no dejes que se acumule basura y hojarasca Maneja con precaución
¿Qué no hacer ante una tormenta eléctrica? Recomendaciones
En esta temporada de lluvias en la CDMX, la presencia de tormentas eléctricas no se descarta y por ello no hay que bajar la guardia.
Las autoridades capitalinas, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, compartieron una serie de recomendaciones ante un esccenario como este.
- Evita usar paraguas con punta de metal
- No te refugies debajo de los árboles
- Evita asomarte a balcones o subir a la azotea
- Desconecta aparatos eléctricos para evitar daños por picos de voltaje
- Si te encuentras en un vehículo, apaga el motor y cierra ventanas
- Resguarda a tus animales de compañía