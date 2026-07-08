Lluvias de 72 horas en CDMX: Estas serían las alcaldías más afectadas por inundaciones y granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, CDMX, anunció la presencia de lluvias que durarían hasta 72 horas y provocarían afectaciones en distintas alcaldías de la capital del país.

¿Qué alcaldías de la CDMX van a resentir este diluvio de más de dos días?

Un árbol de casi 20 metros cayó sobre cables de alta tensión en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, tras el reblandecimiento de la tierra por las lluvias.



La @CFEmx cortará el suministro eléctrico en al menos ocho calles para permitir las labores de retiro. No hubo… pic.twitter.com/s6vlYkSIdV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

¿Dónde va a llover?

Desde hace unos días la SGIRPC, advirtió de las intensas lluvias que sacudirían la ciudad y con ello estragos en más de cinco alcaldías ubicadas en distintas zonas.

Las alcaldías que tendrán caída de agua MUY fuerte y posible granizo son 11:



Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

¿En qué alcaldías de la CDMX se inunda más?

De acuerdo a datos oficiales, las alcaldías que acumulan más agua no son pocas:



Gustavo A. Madero: Zonas de Lindavista y La Laguna Ticomán.

Zonas de Lindavista y La Laguna Ticomán. Azcapotzalco: Alrededores del Parque Tezozómoc y la zona de la exrefinería 18 de Marzo.

Alrededores del Parque Tezozómoc y la zona de la exrefinería 18 de Marzo. Miguel Hidalgo: Zonas del Hipódromo de las Américas y la colonia Reforma Social.

Zonas del Hipódromo de las Américas y la colonia Reforma Social. Cuajimalpa: Colonia Zedec Santa Fe.

Colonia Zedec Santa Fe. Tláhuac: Zona de La Ciénega.

Zona de La Ciénega. Miguel Hidalgo/Cuauhtémoc: Alrededores de la estación del Metro Chapultepec.

¿Cuándo termina el supuesto diluvio?

De acuerdo a las fechas proporcionadas por Protección Civil de la capital terminarían hasta el viernes 10 de julio, día en que, supuestamente, la intensidad de las lluvias comenzarían a seder.

Aunque se habla de un "diluvio", las autoridades comentaron que a este fenómeno no se le llamará así, pues la magnitud no es tan alta como para referirse a él de esta manera.

¿Qué es un diluvio?

Un diluvio es una lluvia muy fuerte que supera la cantidad que puede absorber el suelo, lo que derivaría en inundaciones. A pesar de que la caída de agua que se espera en la CDMX es muy alta, no es lo suficietemente veroz como para que toda la capital se inunde incontrolablemente.

¡Toma precauciones! Protección Civil alertó por lluvias fuertes en 19 estados del país este día, con riesgo de deslaves, inundaciones y encharcamientos.



¿Lloverá en tu estado? Consulta el pronóstico y evita zonas de riesgo.https://t.co/Wgm5ZOxuyd pic.twitter.com/IkhIounNi0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Medidas de prevención ante fuertes lluvias

Las autoridades locales recomiendan a la ciudadanía seguir estas acciones para evitar accidentes e inundaciones:

