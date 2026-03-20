¿Puede ir a la cárcel? Guardia de seguridad agrede a presunta fardera en Monterrey

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra la agresión que sufrió una mujer por un guardia de seguridad, luego de ser señalada presuntamente como fardera en Monterrey, Nuevo León.

Las imágenes causaron polémica, ya que testigos señalan que el hombre habría lesionado a la mujer, lo que abrió el debate sobre si se puede justificar el uso de la fuerza, pero ¿hasta qué nivel?

VIDEO: Guardia da golpiza a mujer acusada de robar en supermercado en Monterrey

Los hechos se registraron en un supermercado de cadena ubicado en la avenida Abraham Lincoln, al poniente de la ciudad.

En las imágenes que circulan, se observa el momento en que la mujer es arrastrada a la salida, mientras el hombre comienza a propinarle una golpiza con lo que parece un bastón.

La pelea sube de tono, ya que la presunta ladrona intenta defenderse y lo agarra de la camisa para detener la agresión, pero el guardia continúa dándole con el bastón. En algún punto, la mujer logra alejarse y se marcha corriendo del lugar.

Testigos aseguran que la agresión ocurrió luego de que el empleado la acusara de intentar llevarse mercancía sin pagar, lo que comúnmente se conoce como "farderos". Sin embargo, no existen pruebas de que esto sea cierto.

Captan a guardia agrediendo a una presunta fardera en supermercado de Monterrey 🚨



El hecho habría ocurrido tras un presunto intento de robo; especialistas advierten posible uso excesivo de la fuerza.https://t.co/R8Gp1tpfnz pic.twitter.com/WG2t2DZ6DY — INFO7MTY (@info7mty) March 19, 2026

¿Puede el guardia ir a la cárcel por agredir a una mujer?

Medios locales señalan que la mujer presentó heridas en la cabeza a consecuencia de la golpiza, por lo que sí. El guardia de seguridad podría enfrentar consecuencias legales, en caso de que se presente una denuncia en su contra.

Los expertos en seguridad aseguran que los guardias pueden intervenir en casos de robo, pero deben hacerlo según indique el protocolo, y sin usar la fuerza innecesaria. Por ello, internautas señalan que el guardia pudo haber ido demasiado lejos.

Si la mujer resultó herida y comprueba que no robó nada, puede señalar que ni la empresa de seguridad ni el supermercado cumplieron con los protocolos de seguridad. A esto se suma el uso excesivo de la fuerza.

No hay una postura oficial del supermercado ni del guardia

Hasta el momento, no existe una postura oficial sobre el estado de salud de la señalada. Tampoco se ha informado si el guardia continúa laborando o si fue separado de su cargo.

Se espera que las autoridades investiguen el incidente y determinen si hubo delitos por parte del guardia o de la mujer.