Un helicóptero que participaba en un operativo para combatir incendios forestales se estrelló en el río Barito, en la provincia de Kalimantan Meridional, Indonesia, cuando realizaba una maniobra para recoger agua y trasladarla hacia las zonas afectadas por el fuego.

¿Cómo ocurrió el accidente durante el combate a los incendios?

El accidente dejó un trabajador indonesio muerto y dos pilotos australianos sobrevivientes; las autoridades de rescate recuperaron posteriormente el cuerpo de la tercera persona que viajaba en la aeronave.

El siniestro ocurrió el domingo cerca de Tabatan, en el distrito de Kuripan, sobre la isla de Borneo. Tras la caída, equipos especializados desplegaron una operación de búsqueda en el cauce del río para localizar a los ocupantes, mientras las autoridades comenzaron a reconstruir las circunstancias en las que el helicóptero perdió el control.

La aeronave, propiedad de una empresa privada y contratada para apoyar las tareas de emergencia, realizaba una operación de captación de agua mediante un dispositivo diseñado para recoger el líquido directamente del río y transportarlo hasta los puntos donde se necesitaba combatir las llamas.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, el aparato perdió estabilidad después de efectuar esta maniobra y terminó precipitándose al agua.

A bordo se encontraban dos pilotos australianos, quienes lograron sobrevivir, y un trabajador indonesio de 39 años que tenía a su cargo las operaciones terrestres relacionadas con el aterrizaje.

#Internacional | 🚁🌊 ¡HELICÓPTERO BOMBERO SE DESPLOMA EN INDONESIA!



Un helicóptero utilizado para combatir incendios cayó directamente a las aguas del río Barito, en la provincia de Kalimantan del Sur, provocando gran alarma entre los habitantes de la zona.

¿Qué opinas de los… pic.twitter.com/M2cG68VsgO — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) November 8, 2026

Así recuperaron el cuerpo del trabajador indonesio

Las labores de búsqueda continuaron hasta que un equipo de buceo consiguió localizar al tercer ocupante. En la recuperación participaron un rescatista de la agencia nacional de búsqueda y salvamento de Indonesia y tres buzos que formaban parte del operativo conjunto.

La extracción concluyó el domingo a las 18:08 horas locales. Con esta intervención, las autoridades completaron la recuperación de las tres personas que viajaban en el helicóptero.

Otro accidente aéreo durante los incendios en Indonesia

El caso ocurrió pocos días después de otro siniestro registrado en Kalimantan Central, también durante una misión de recolección de agua para combatir incendios forestales. En ese accidente murieron tres tripulantes indonesios.