VIDEO: ¡Rescate desde el aire! Helicóptero de la SSP de Yucatán entra en acción tras ataque de abejas en Sitpach

Un ataque de abejas movilizó a policías, paramédicos y bomberos en una zona de difícil acceso entre Chichí Suárez y Sitpach, al oriente de Mérida, Yucatán, donde dos personas fueron localizadas después de que sufrieran múltiples picaduras. Una de ellas tuvo que ser trasladada de emergencia en el helicóptero Bell 429 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El reporte ocurrió este domingo 4 de octubre y obligó a desplegar un operativo de emergencia para encontrar a la pareja; los equipos de rescate tuvieron que internarse en el área y avanzar durante más de una hora antes de llegar hasta las personas afectadas y comenzar con la atención.

Así comenzó el operativo para localizar a la pareja

La ubicación de las personas fue obtenida mediante el C5i, herramienta que permitió orientar a los cuerpos de emergencia sobre el punto en el que se encontraba la pareja.

Con esa información, agentes estatales, paramédicos y bomberos ingresaron a la zona para realizar la búsqueda; el acceso complicado hizo necesario continuar el recorrido a pie hasta encontrar a las dos personas.

Una vez en el lugar, los paramédicos realizaron una primera valoración para determinar el estado de salud de ambos afectados.

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SSP COORDINA RESCATE Y TRASLADO AÉREO DE PERSONAS LESIONADAS POR ABEJAS EN SITPACH La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) coordinó la localización y atención de dos personas afectadas por picaduras de abejas en el tramo Chichí Suárez-Sitpach. Tras recibirse el reporte, agentes estatales acudieron al área y, mediante el C5i, obtuvieron la ubicación de la pareja para orientar el ingreso de los cuerpos de emergencia. Agentes, paramédicos y bomberos avanzaron a pie durante más de una hora hasta localizarlos y brindarles atención. Uno de ellos presentaba múltiples picaduras, hipotensión y dificultad respiratoria, por lo que se activó el helicóptero Bell 429 de la SSP. Tras evaluar las condiciones del terreno, la aeronave aterrizó en el área y realizó su traslado a un hospital para recibir atención médica. La segunda persona fue valorada por paramédicos y acompañada hasta un punto seguro, donde quedó con un familiar. La intervención conjunta del C5i, personal operativo, paramédicos, bomberos y tripulación aérea permitió ubicar a la pareja y efectuar el traslado hospitalario de quien requería atención especializada. — SSP Yucatán (@sspyuc) October 4, 2026

Una de las personas necesitó traslado en helicóptero

Durante la revisión, una de las víctimas presentó múltiples picaduras de abejas, además de hipotensión y dificultad para respirar; ante estas condiciones, se determinó que requería atención médica especializada y un traslado más rápido hacia un hospital.

La SSP activó entonces el helicóptero Bell 429. Después de revisar las condiciones del terreno, la aeronave pudo aterrizar en la zona para recoger al paciente y llevarlo a un hospital.

¿Qué pasó con la segunda persona tras ataque de abejas en Yucatán?

La otra persona afectada también fue valorada por los paramédicos, aunque no requirió el mismo traslado aéreo. Después de recibir atención, fue acompañada hasta un punto considerado seguro, donde quedó bajo el cuidado de un familiar.

El operativo involucró al C5i, agentes estatales, paramédicos, bomberos y a la tripulación del helicóptero; la coordinación entre los distintos equipos permitió ubicar a la pareja y sacar de la zona a quien necesitaba atención hospitalaria.