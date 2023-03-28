Un hombre se lanza al canal de Venecia desde un tercer piso; alcalde lo llama “estúpido” y busca prisión

Un momento insólito se vivió en el Gran Canal de Venecia, pues un hombre saltó desde el tercer piso de un edificio y fue captado en video por un ciudadano italiano al que identificaron como un conocido suyo, por lo que de inmediato se volvió viral y provocó las críticas de las autoridades, en especial del alcalde, quien calificó la acción como "estúpida".

Ante esta situación, elementos de seguridad ya buscan al individuo para ponerlo bajo arresto, pues de acuerdo con Luigi Brugnaro, regidor de Venecia, están tratando de identificar a la persona que se aventó, pero también a la persona que lo grabó y compartió en redes sociales, donde ya es viral.

"A este 'sujeto' se le debe dar un certificado de ESTUPIDEZ y muchas patadas… estamos tratando de identificarlo, denunciarlo, a él y a su amigo de abajo que hizo el estúpido video para las redes sociales", señaló el alcalde mediante su cuenta de Twitter, donde también añadió el video del caso.

Necesitamos dar más poder a los alcaldes contra los vándalos Luigi Brugnaro, alcalde de Venecia

A questo “soggetto” bisognerebbe dargli un certificato di STUPIDITÀ e un bel sacco di pedate … stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo, Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social .. pic.twitter.com/lrzaIzy516 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 24, 2023

Autoridades buscan arrestar al hombre que se aventó al lago de Venecia

La molestia que generó el "clavado" fue muy evidente en el alcalde de Venecia, quien además mandó a la policía a la zona para realizar las indagatorias pertinentes y descubrir cómo fue que accedió al edificio. Horas después, el propio Brugnaro calificó al hombre que se aventó al canal como un delincuente.

"Arriesgó su vida en ese salto, pero también es un delincuente. No entienden el peligro que crean en esta ciudad. ¿Y si estuviera pasando un bote? Hacen estas estupideces en las redes sociales por los 'Me Gusta'", aseguró en un video difundido por sus canales oficiales, donde recalcó que utilizarán todos los elementos de la ley para procesarlo.

Luigi Brugnaro, alcalde de Venecia, se lanzó contra el hombre que se aventó al canal y advirtió el uso de toda la ley para arrestarlo|TW/@LuigiBrugnaro

¿Qué está prohibido hacer en Venecia?

La lista de cosas que no se pueden hacer en Venecia es larga, pero la principal de todas es que está completamente prohibido meterse al lago, pues hacerlo conlleva una multa de hasta 500 euros; además de sentarse en las orillas o hacer picnics, por lo que a continuación te dejamos las cinco principales cosas que no se deben hacer:

