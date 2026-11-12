Un aparatoso accidente quedó registrado en video sobre la autopista México-Querétaro, donde una carambola entre unidades de transporte de pasajeros y un vehículo de carga provocó una fuerte movilización de los servicios de emergencia y afectaciones a la circulación durante la mañana de este jueves.

Las imágenes permiten observar parte de la magnitud del incidente, que involucró a tres autobuses de pasajeros y un tractocamión.

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 49, en el municipio de Coyotepec, Estado de México, con dirección a la Ciudad de México.

Así ocurrió la carambola en la México-Querétaro

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró durante las primeras horas de este jueves, cuando varias unidades se vieron involucradas en una colisión múltiple sobre esta importante vía de comunicación.

Entre los vehículos afectados se encontraban tres autobuses de pasajeros y un tráiler. Debido a la fuerza del impacto, uno de los autobuses terminó volcado sobre la cinta asfáltica, mientras que las demás unidades quedaron involucradas en el siniestro.

Y es que, los primeros reportes señalaron que el conductor del tractocamión habría perdido el control de la unidad, lo que habría desencadenado el choque; sin embargo, las circunstancias exactas del accidente deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

⭕️🚨|| Al menos 18 personas, entre ellas menores de edad, resultaron lesionadas tras el choque entre un tráiler y tres autobuses de pasajeros, uno de los cuales volcó sobre la autopista #México-#Querétaro, a la altura de Coyotepec, Estado de México.

El tráiler perdió el control e… pic.twitter.com/aBsS983g0O — Punto por punto (@puntoporpuntomx) November 12, 2026

#AlertaVial | Ocurrió un choque múltiple sobre la autopista México-Querétaro, en Coyotepec, Edomex; reportan caos vial rumbo a la CDMX. https://t.co/DAI0P7iK7x pic.twitter.com/aJY1ax3B63 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

Reportan personas lesionadas tras el accidente

El percance también dejó personas lesionadas, quienes recibieron atención por parte de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar.

Entre los pasajeros afectados se encontraban menores de edad que viajaban en autobuses relacionados con la escuela kínder School House Safari.

De acuerdo con testimonios difundidos posteriormente, algunos niños y adultos presentaron golpes y heridas que requirieron asistencia.

Cierran la México-Querétaro rumbo a CDMX

Debido a las maniobras de atención y retiro de los vehículos siniestrados, la circulación de la autopista México-Querétaro fue cerrada en su totalidad con dirección a la Ciudad de México.

El accidente provocó complicaciones para los automovilistas que transitaban por la zona de Coyotepec, por lo que se recomendó tomar precauciones y considerar tiempos adicionales de traslado.