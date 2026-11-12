Si cruzas por la Plaza de Cobro Sánchez Magallanes, enciende tus intermitentes y mantente alerta. Las autoridades reportan la presencia de un grupo de inconformes en ambos sentidos de la vía. Afortunadamente, no hay cortes a la circulación.

Asfalto mojado en la México-Querétaro por lluvias

Si estás manejando por la Autopista México-Querétaro, toma precauciones adicionales debido a las precipitaciones en la zona. Es vital que reduzcas la velocidad, enciendas tus luces y aumentes la distancia con otros autos para evitar cualquier derrape o colisión por alcance.