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¡No te quedes atorado! Carreteras con bloqueos y accidentes hoy 12 de noviembre en México

Revisa en tiempo real qué autopistas tienen cierres o tráfico pesado este jueves. Evita contratiempos en tu viaje con nuestro reporte vial.

Escrito por: Jorge IñigoFelipe Vera

Manejar por México siempre requiere anticipación, sobre todo cuando los imprevistos están a la orden del día. Para que llegues a tiempo y seguro a tu destino este jueves 12 de noviembre, te compartimos la cobertura minuto a minuto con los reportes oficiales de CAPUFE y la Guardia Nacional.

Minuto a minuto: Carreteras cerradas, choques y bloqueos este 12 de noviembre

Hace 38 minutos

Manifestantes en la Autopista Agua Dulce - Cárdenas

Si cruzas por la Plaza de Cobro Sánchez Magallanes, enciende tus intermitentes y mantente alerta. Las autoridades reportan la presencia de un grupo de inconformes en ambos sentidos de la vía. Afortunadamente, no hay cortes a la circulación.

Asfalto mojado en la México-Querétaro por lluvias  

Si estás manejando por la Autopista México-Querétaro, toma precauciones adicionales debido a las precipitaciones en la zona. Es vital que reduzcas la velocidad, enciendas tus luces y aumentes la distancia con otros autos para evitar cualquier derrape o colisión por alcance.  

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