VIDEO: ¡Le cayó un rayo y se levantó! Hombre sobrevive al impactante momento

Thomas Fahmy caminaba por una calle de Staten Island, Nueva York, rumbo a su coche, cuando un rayo lo alcanzó a pocos metros del vehículo y rapidamente se hizo viral el video del momento exacto.

VIDEO: Hombre es impactado por rayo y sobrevive

Una cámara de vigilancia registró el momento: Fahmy avanzaba por Todt Hill Road, cerca de Windsor Road, cuando de pronto cayó al suelo; de acuerdo con la persona, se encontraba entre 4.5 y 7.6 metros de su coche cuando recibió la descarga. Lo que vino después quedó registrado en las imágenes y sorprendió incluso al propio hombre: pese al intenso dolor, consiguió levantarse y caminar hasta una casa cercana para pedir ayuda.

🚨 UNBELIEVABLE - A Staten Island NY man, Thomas Fahmy, was struck by Lightning on his way to a Dentist Appointment.



"Once the lightning bolt struck me, the initial sensations that I had throughout my whole body were completely unprecedented; tingling, numbness, pain, just I… — Jay Costa (@JayCostaUSA) September 1, 2026

El rayo lo derribó, pero nunca perdió el conocimiento

Fahmy relató que la descarga recorrió todo su cuerpo y describió la sensación como un ardor intenso, acompañado de hormigueo, entumecimiento y un fuerte dolor en ambos pies.

“Esta sensación de ardor tan intensa. Hormigueo, entumecimiento, dolor, dolor intenso en ambos pies”, contó.

Aunque el impacto lo hizo desplomarse, aseguró que nunca perdió el conocimiento.

En el video de vigilancia se observa cómo, después de permanecer en el suelo, logra incorporarse y comienza a caminar. Su siguiente objetivo fue encontrar ayuda y la encontró a pocos pasos.

¿Cuál es el estado de salud de la persona impactada por un rayo?

Fahmy no presentó quemaduras visibles ni heridas graves provocadas por el impacto. Sin embargo, fue llevado al Hospital Universitario Northwell Staten Island, donde permaneció bajo observación durante la noche.

Al día siguiente fue dado de alta.

¿Hay señales de que un rayo está a punto de caer?

Aunque no existe una manera de predecir exactamente dónde caerá un rayo, el cuerpo y el entorno pueden dar algunas señales de que una tormenta representa un riesgo inmediato. Por eso, durante una tormenta eléctrica, notar ciertos cambios debe ser motivo suficiente para buscar refugio.

Uno de los indicadores más claros es la cercanía entre el relámpago y el trueno. Si el sonido llega apenas unos segundos después de observar el destello, significa que la tormenta está muy cerca y lo más recomendable es abandonar las zonas abiertas y resguardarse.

Pero también pueden presentarse señales físicas; algunas personas pueden experimentar hormigueo en la piel, sensación de electricidad o que el cabello se erice, fenómenos relacionados con la presencia de una fuerte carga eléctrica en el ambiente. Incluso puede aparecer un sabor metálico en la boca.