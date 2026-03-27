(VIDEO) Explosión en edificio de genera conmoción en Toronto, Canadá

La tranquilidad de la tarde de este 27 de marzo se vio interrumpida por una explosión en un edificio en construcción en pleno centro de Toronto, Canadá. Según testigos, primero se escucharon estallidos seguidos de una gran columna de humo que comenzó a elevarse y fue visible desde varios calles aledañas.

De acuerdo con las autoridades, el inmueble está ubicado en la zona de Richmond Street West y John Street, donde equipos de policías y de bomberos acudieron tras los reportes de fuego en la zona.

Medios locales informaron que el siniestro se manejó como un incendio mayor.

Esto se sabe sobre la explosión en el edificio

Además del fuego, en el lugar también se reportaron posibles explosiones. El medio CityNews difundió que videos captados en la zona muestran al menos una detonación sobre la azotea del inmueble, mientras una densa columna de humo se elevaba sobre el sector.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado la causa de la emergencia ni un balance oficial sobre personas heridas o muertas. Reuters señaló que, al momento de su reporte, esos datos seguían sin precisarse, por lo que el caso permanece en desarrollo.

🚨 #AlertaADN



💥🏗️ Se registró una explosión en un edificio en construcción en el centro de Toronto, Canadá pic.twitter.com/njh7AuJavv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 27, 2026

Qué falta por confirmar tras el incendio en Toronto

Aunque medios locales reportaron que el siniestro fue atendido como un incendio mayor, todavía no se ha detallado qué originó el fuego en la parte alta del edificio ni si hubo afectaciones estructurales en la obra.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de Canadá den a conocer más detalles sobre las condiciones del inmueble y las posibles consecuencias del incidente.

El hecho de que la explosión se haya registrado en un edificio en construcción abre varias líneas de investigación, ya que este tipo de obras suele concentrar materiales inflamables, instalaciones provisionales y trabajos en áreas técnicas como azoteas. Esto puede incrementar el riesgo de incidentes si ocurre una falla o un accidente durante las labores.

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