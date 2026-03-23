"¡Alto, alto!": El dramático audio de la torre de control antes del accidente de avión en el aeropuerto de LaGuardia

El choque de un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos en el Aeropuerto de LaGuardia, Nueva York, Estados Unidos, dejó un saldo fatal de dos muertos. Un audio revela instantes antes del accidente, cuando la torre de control primero permitió el paso de la unidad y desesperadamente trató de revocar su autorización.

El accidente dejó a los dos pilotos muertos. |Reuters.

Tragedia en Nueva York: Choque de avión y camión de bomberos deja dos muertos en LaGuardia

La tragedia sucedió en la noche del domingo 22 de marzo de 2026, con una aeronave CRJ-900 operada por Jazz Aviation a nombre de la aerolínea canadiense, con 72 pasajeros a bordo y cuatro tripulantes, procedentes de Montreal.

El impacto dejó sin vida al piloto y al primer oficial, así como 41 personas heridas, de las cuales 32 han sido dadas de alta y nueve permanecen hospitalizadas por “heridas graves”, aseguró Kathryn García, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria.

El camión de bomberos iba a atender un incidente separado con una aeronave de United Airlines, la cual había reportado un problema con un olor inusual.

¿Qué falló en la pista 4? Cronología del accidente del vuelo de Air Canada Express

Un audio grabado de la torre de control indica que una aeronave de United Airlines había declarado una emergencia y los controladores informaron a la tripulación que camiones de bomberos iban al avión.

Después, una unidad de bomberos es autorizada a cruzar la pista 4, en la calle de rodaje “Delta”, donde sucedió el impacto.

ATC audio captures moment Air Canada Express flight AC8646 collided with the truck. pic.twitter.com/WsoAUT4P4j — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 23, 2026

Instantes después, el audio revela cómo un controlador le indica a la unidad de bomberos que se detenga. “Alto, alto, alto, camión 1, alto, camión 1, alto”. Después ordena a un avión de Delta que aborte el aterrizaje, para después dirigirse a los pilotos del avión accidentado, a quienes les dice que personal de emergencia va en camino.

Según los datos del portal de seguimiento FlightRadar24, que monitorea los vuelos de aeronaves en el mundo, el avión de Air Canada Express chocó con el camión de bomberos a una velocidad aproximada de 90 nudos, o 167 kilómetros por hora.

Fatiga de controladores: La crisis de seguridad que la FAA advirtió en 2024

Especialistas indican que este accidente tiene parecido con el ocurrido en enero de 2025 entre un avión de American Airlines y un helicóptero militar en Washington D. C., ya que los controladores aéreos están sometidos a un exceso de trabajo. En abril de 2024, la Administración Federal de Aviación (FAA) hizo un informe sobre la fatiga de los controladores y concluyó que la programación de turnos y el limitado descanso pueden aumentar el riesgo de accidentes.

Tras ello, la agencia exige más tiempo de descanso entre turnos, aunque varios controladores continúan trabajando horas extras y, en ocasiones, semanas laborales de seis días.

