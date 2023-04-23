VIDEO: En Ecuador, ladrón abandonó a su cómplice porque se fracturó la pierna en pleno robo

Un par de delincuentes se volvieron virales en redes sociales, luego de que un ladrón abandonó a su cómplice porque se fracturó la pierna en medio del robo de una moto que habían cometido. El hecho ocurrió en Azuay, Ecuador.

Video de ladrón que abandona a su cómplice con la pierna fracturada

El momento quedó en un video que circuló en Twitter, en el que se pudo ver cuando los rateros tratan de huir después de presuntamente robar la moto. En las imágenes aparece un ladrón sobre el vehículo, mientras su cómplice está en el suelo con el hueso de la pierna roto.

El ladrón con la pierna fracturada gritó de dolor mientras trataba de subirse a la moto pidiéndole a su acompañante que lo ayudara a subir, pero éste simplemente lo ignora.

#Azuay

Delincuente se rompió la pierna y fue dejado por su compinche luego de robar una moto en el sector de Camilo Ponce Enriquez ... pic.twitter.com/Lc4j6Y6ZIz — Minuto & Medio (@MinMedio) April 20, 2023

Al ver que no logra acomodarse subirse a la moto, el ladrón arranca dejando a su cómplice en el suelo, a quien no le queda más que arrastrarse por el suelo para quitarse de la calle.

Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre lo sucedido, la mayoría aplaudieron que el delincuente se quedara abandonado a su suerte, algunos incluso dijeron que se trataba del karma instantáneo.

"Es karma instantáneo", "Queremos saber el desenlace de las desventuras del cojo, por favor", "Dios es justo y da a cada quién lo que le corresponde", escribieron algunos internautas en los comentarios del video.

