Un grupo de aproximadamente diez delincuentes armados fueron los protagonistas de un violento asalto contra los ocupantes de una camioneta en la Costa Verde, Perú.

Los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo para someter a las víctimas y apoderarse de joyas, maletas y otros objetos que transportaban.

¿Cómo fue el asalto en Perú?

El ataque se registró alrededor de las 6:30 de la mañana, a la altura de la subida Santa Rosa, cuando las personas que viajaban en la unidad se dirigían al aeropuerto Jorge Chávez.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades de Perú, los responsables habrían seguido previamente a sus víctimas y prepararon una emboscada para impedir que pudieran escapar.

Los videos del momento muestran cómo varios sujetos encapuchados utilizaron camionetas y otros vehículos para bloquear el paso de la unidad negra.

🇵🇪 VIOLENTO ASALTO A PLENA LUZ DEL DÍA EN PERÚ



Un grupo de delincuentes encapuchados y fuertemente armados protagonizó un violento ataque contra una camioneta en el Callao.



Los asaltantes abrieron fuego contra el vehículo para apoderarse de varios maletines, generando escenas… pic.twitter.com/R4hi1q2qmL — Dani Lerer (@danilerer) November 27, 2026

Una vez que la tuvieron acorralada, los delincuentes descendieron armados y comenzaron a disparar contra la carrocería y las ventanas, registrándose más de 30 impactos.

¿Qué se robaron en el asalto de Perú?

El conductor fue obligado a descender y colocado sobre el pavimento, mientras que la mujer que viajaba en los asientos posteriores también tuvo que abandonar el vehículo.

Una vez que ambos quedaron bajo el control de los asaltantes, estos sustrajeron maletas, bolsos, paquetes y otras pertenencias, entre ellas las joyas que presuntamente buscaban robar, las cuales tendrían un valor millonario que aún no es revelado por las autoridades.

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Olger Benavides, jefe de la Región Policial Callao, confirmó que la principal línea de investigación apunta a un asalto con robo.

Mientras que el mando policial también indicó que los indicios recabados permiten considerar que las víctimas fueron vigiladas antes de que los delincuentes ejecutaran la emboscada.