Notas
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Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán; lo acusa de incitar a la violencia en Medio Oriente
A través de un comunicado, el Gobierno de Perú anunció el fin de sus relaciones diplomáticas con Irán tras la escalada de la violencia en Medio Oriente.
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México habilita número de emergencia tras fuerte sismo que sacudió Perú
A pocas horas del sismo que se sintió en Perú, la embajada de México dio a conocer números de emergencia en caso de tener algún familiar en la zona.
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Así funciona el sistema de alerta sísmica en Perú en los celulares; ¿en qué casos se activa?
¿Por qué no llegó la alerta telefónica de sismo durante el terremoto en Lima? Descubre cómo funcionan las diferentes herramientas de mensajería de emergencia en Perú.
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VIDEO: ¡La atropelló y se fue! Camioneta embiste a mujer y conductor abandona el lugar
Momentos de terror se vivieron cuando una mujer fue atropellada en Perú; lo que parecía una tarde tranquila se convirtió en terror para una familia.
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México y Perú acuerdan restablecer relaciones diplomáticas tras llegada de Betssy Chávez al país
Tras la llegada de la exministra de Pedro Castillo a México, México y Perú acordaron reanudar relaciones desde aquella ruptura en noviembre de 2025.
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No hay sobrevivientes: Avioneta de turistas se desploma en las Líneas de Nazca en Perú
Una avioneta de turistas se desplomó en la zona de las Líneas de Nazca, uno de los sitios turísticos más importantes de Perú.