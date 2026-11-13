Vecinos de la colonia Haciendas de San José, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, reportaron detonaciones de arma de fuego durante este viernes 13 de noviembre, lo que generó preocupación entre habitantes de la zona.

Hasta el momento no existe información oficial de las autoridades sobre lo ocurrido, por lo que se desconoce si hay personas lesionadas, fallecidas o detenidas.

Y es que, el reporte ocurre un día después de la persecución y balacera registrada en Ocotlán, Jalisco, donde elementos federales se enfrentaron con civiles armados y se reportaron dos personas muertas, dos lesionadas y un detenido.

#LoÚltimo | Vecinos reportan detonaciones de arma de fuego en la colonia Haciendas de San José, en #Tlaquepaque; al momento, no hay información de autoridades. pic.twitter.com/hAwGlhN8yM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 13, 2026

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