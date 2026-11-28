La primera tormenta invernal de la temporada ya comenzó a dejar postales cubiertas de blanco en México.

Y es que, durante las últimas horas, habitantes de distintas regiones compartieron imágenes y videos de las primeras nevadas, luego del ingreso de este fenómeno meteorológico, que también provocará bajas temperaturas, fuertes lluvias y rachas de viento en diferentes estados.

¿En qué estados se registraron las primeras nevadas?

De acuerdo con los reportes compartidos sobre las condiciones meteorológicas, las primeras nevadas dejaron imágenes de paisajes cubiertos de blanco en tres entidades:

San Luis Potosí: el centro de la entidad registró caída de nieve.

el centro de la entidad registró caída de nieve. Nuevo León: Galeana fue una de las localidades donde se presentó este fenómeno.

Galeana fue una de las localidades donde se presentó este fenómeno. Durango: la sierra de Guanaceví también recibió las primeras nevadas de la temporada.

Estos registros se producen en medio del avance de la primera tormenta invernal, que ha generado condiciones favorables para la caída de nieve o aguanieve, principalmente en zonas elevadas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que el fenómeno meteorológico también ocasionaría un importante descenso de temperaturas, además de precipitaciones intensas a torrenciales en entidades del occidente, centro y sur del país.

Así cayó la nieve en México

Las imágenes difundidas muestran calles, caminos y zonas serranas cubiertas de blanco, mientras que los videos permiten observar los efectos de las condiciones invernales que comienzan a sentirse en el territorio nacional.

¡Como de postal! Cubiertos de #nieve, así se ve el Cerro del Potosí, Galeana, #NuevoLeón, y la sierra de Guanaceví de #Durango, tras recibir sus primeras nevadas por el ingreso de la primera #TormentaInvernal de la temporada.



La #Conagua informó que este fenómeno ocasionará… pic.twitter.com/5q42amChaq — Nacho Lozano (@nacholozano) November 27, 2026

¿Seguirá nevando en México?

La respuesta es sí, todavía existe posibilidad de que se registre caída de nieve o aguanieve durante este sábado 28 de noviembre, aunque el pronóstico del SMN delimita esta condición a zonas montañosas que superan los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

En su aviso meteorológico, el organismo señaló que la primera tormenta invernal permanecerá sobre el occidente de México y favorecerá la caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas de los siguientes estados: