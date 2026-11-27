La primera tormenta invernal de la temporada ingresó este viernes al territorio nacional provocando un marcado descenso de temperatura en el occidente, norte y centro de México, así como lluvias torrenciales y caída de nieve o aguanieve en regiones montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el pronóstico oficial, el fenómeno mantendrá condiciones invernales severas en zonas altas del país durante toda la jornada y la noche.

Por la noche, la caída de nieve o aguanieve se extenderá hacia zonas ubicadas por arriba de los 2,800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México.

En cuanto a las temperaturas mínimas matutinas, se prevén valores gélidos de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Durango y Chihuahua; de -5 a 0 grados con heladas en partes altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas; y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lluvias torrenciales, rachas de viento y oleaje elevado por estados

El temporal vendrá acompañado de precipitaciones de distinta intensidad que podrían generar encharcamientos, inundaciones, descargas eléctricas y caída de granizo. Se pronostican lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en el sur de Jalisco, Colima y el oeste y sur de Michoacán; lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el oeste y suroeste del Estado de México, sureste de Guanajuato y oeste y suroeste de Guerrero; así como lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗖𝗡𝗣𝗖 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗯𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗮𝗿 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗮𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘀𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹. pic.twitter.com/evtbwDwCo4 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 27, 2026

Asimismo, habrá lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el sur de Zacatecas, Aguascalientes, sur de San Luis Potosí, Veracruz y este de Oaxaca; intervalos de chubascos en Sinaloa, Nayarit, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas; y lluvias aisladas en Baja California Sur, Coahuila, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El sistema también ocasionará viento de componente norte de 60 a 70 kilómetros por hora con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el sur de Veracruz, Golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora, junto con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, golfo de Tehuantepec y litorales de Jalisco, Colima y Michoacán.

Medidas preventivas de Protección Civil ante el temporal

La CNPC exhortó a la población a vestir ropa abrigadora en varias capas, cubrir cabeza, manos y pies, proteger a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas, así como mantener ventilación adecuada al usar calentadores y evitar anafres o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Ante las lluvias torrenciales y nevadas, las autoridades recomendaron no cruzar ríos, arroyos ni zonas inundadas, mantener libres de basura coladeras y desagües, vigilar grietas en el terreno o inclinación de árboles y postes en zonas de laderas o barrancas susceptibles a deslaves, evitar viajes innecesarios por carreteras de montaña con hielo, asegurar láminas u objetos que puedan desprenderse por el viento y reportar cualquier emergencia al número 911.