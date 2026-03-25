VIDEO: Momento exacto en el que un autobús de pasajeros cayó al Río Padma en Bangladesh

Un viaje hacia Daca terminó en tragedia. Un autobús de pasajeros cayó al río Padma en Bangladesh en la terminal de Daulatdia, en Goalanda, distrito de Rajbari, la tarde de este 25 de marzo de 2026.

La tragedia movilizó a buzos, bomberos y equipos de rescate. Después de que el vehículo fue sacado del agua, medios locales informaron sobre varios fallecidos.

Mientras familiares esperaban noticias en la orilla del río, también comenzaron a conocerse los primeros testimonios sobre lo ocurrido: varios pasajeros lograron salir, pero otros quedaron atrapados dentro del autobús cuando este se hundió durante la maniobra para abordar la embarcación.

¿Cómo cayó el autobús al río Padma en Bangladesh?

Según testigos, el autobús de la línea Souhardya, que iba de Rajbari a Daca, perdió el control al momento de querer abordar el ferry en uno de los muelles alrededor de las 5:15 de la tarde, hora local. La unidad terminó en el río Padma y quedó sumergida a casi 10 metros de profundidad, debajo del pontón.

A passenger bus of Souhardya Paribahan lost control and fell into the #PadmaRiver while attempting to board a ferry at Daulatdia in Goalanda Upazila, #Rajbari.



Several passengers managed to swim ashore, but many are feared to be submerged. #BusAccident #Dhaka #Bangladesh pic.twitter.com/EsEE2iMZc9 — Basherkella - বাঁশেরকেল্লা (@basherkella) March 25, 2026

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Cifra de muertos por el accidente en Bangladesh

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades de Bangladesh, la cifra de muertos es de al menos 18. Una parte de los cuerpos fue hallada dentro de la unidad una vez que la unidad fue extraída del río Padma, mientras los rescatistas siguen revisando la zona por si hay más víctimas al fondo o en las orillas.

Respecto a los sobrevivientes, 11 de los usuarios del autobús lograron nadar hasta la orilla tras la caída. Varios de ellos requirieron ser trasladados a un hospital.

Tragedy in #Bangladesh | Bus with ~40 passengers fell into the Padma River while boarding a ferry at Daulatdia Ghat, Rajbari.



At least 2 dead, 11 rescued, many still missing. #DaulatdiaGhat pic.twitter.com/FQUNpaoc5N — Public News X (@PublicNewsX) March 25, 2026

El clima y la posición del autobús complicaron el rescate

Las tareas de rescate no fueron sencillas. La lluvia, el viento, el oleaje y la posición del vehículo bajo el pontón complicaron el trabajo de los buzos, que tardaron varias horas en enganchar la unidad y sacarla del río.

Además, autoridades y medios locales indicaron que las puertas y ventanas dañadas del autobús hicieron más difícil revisar el interior, lo que retrasó la localización de víctimas.