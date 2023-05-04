VIDEO: Mujer muere al caer por el hueco de un elevador en el aeropuerto de Indonesia

Una tragedia ocurrió en el aeropuerto de Indonesia cuando una mujer cayó por el hueco del elevador y murió; su cuerpo fue encontrado tres días después. El momento quedó grabado por la cámara de seguridad del ascensor.

Video mujer cae al vacío de un elevador

En redes sociales circuló el video del accidente en el elevador, donde se puede ver que la mujer ingresó al ascensor, el cual contaba con dos puertas, presionó el botón del piso al que quería llegar. Después de unos segundos el elevador abrió la puerta que quedaba detrás de la chica.

La mujer que llevaba el celular en la mano, no se dio cuenta que la puerta de atrás se abrió y se volvió a cerrar, por lo que se imaginó que estaba atrapada. Desesperada, comenzó a presionar los botones de emergencia, después trató de hacer una llamada telefónica.

Al no tener respuesta, empezó a forzar la puerta del elevador para poder salir, tras unos segundos logró que se abriera, dio un paso para salir, pero cayó al vacío. Nadie se percató del accidente, por lo que no buscaron el cuerpo de la mujer.

El hermano de la víctima reportó su desaparición a las autoridades, por lo que comenzaron a buscar pistas de ella. La investigación los llevó al aeropuerto de Indonesia, el último lugar donde tuvieron contacto con ella.

Al revisar las cámaras de seguridad encontraron la del elevador, con lo que se dieron cuenta lo que realmente había pasado y lograron sacar su cuerpo del hueco del ascensor, sin embargo ya habían pasado tres días del accidente.