VIDEO| No dio tiempo de llegar al hospital: Mujer entra en labor de parto y reciben a su bebe en Terminal 1 en AICM

Emergencia en el AICM. Una mujer entró el labor de parto en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza; contaba con alrededor de 39 semanas de embarazo.

Policías auxilian nacimiento en auto frente al AICM: Mamá y recién nacido fueron trasladados al hospital

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la policía capitalina realizaban sus funciones de seguridad, siendo solicitados por la supuesta pareja sentimental de la mujer, quien indico que tenía fuertes dolores abdominales, ya que contaba con 39 semanas de embarazo.

Rápidamente, los oficiales acudieron al lugar donde se encontraba la mujer, la acomodaron en el asiento trasero de un vehículo de color negro, donde le brindaron los primeros auxilios y la prepararon para asistirla en el nacimiento del bebé.

Tras varios minutos de labor de parto, una de las oficiales recibió al recién nacido, lo limpio y lo entregó a su madre, para ser trasladados de emergencia para que ambos pudieran recibir la atención médica correspondiente. El padre del bebé viajó con ellos a bordo de la ambulancia.

Antes de retirarse el padre del recién nacido agradeció el apoyo de los elementos de la policía, así como el acompañamiento que le brindaron a la mujer durante el parto.

#LoÚltimo | Policías preventivos auxiliaron a una mujer que entró en labor de parto en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/itntzbe5IO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

Reportan estable a recién nacido asistido por policías en el AICM; continúan bajo observación médica

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que la madre y el recién nacido fueron trasladados al hospital en buen estado de salud.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han dado más detalles sobre el estado de salud de ambos pacientes, por lo que se desconoce si ya fueron dados de alta o se encuentran en observación; el sexo del bebé tampoco fue revelado.

¿Qué hacer en caso de que una mujer entre el labor de parto en CDMX?

Lo primero es mantener la calma, medir el tiempo de las contracciones y llamar de inmediato a servicios de emergencia para pedir una ambulancia o al *0311 de 311 Locatel para recibir orientación médica urgente.