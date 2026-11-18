El escape de un toro de la zona ganadera de la Feria Yucatán Xmatkuil provocó momentos de larma y dejó 11 personas lesionadas la noche del lunes 16 de noviembre, luego de que el animal recorriera un área concurrida del recinto.

Entre los afectados había varios menores de edad y un bebé de 10 meses; diez personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas y ahora tiene dos elementos que ayudan a reconstruir lo sucedido: nuevas imágenes que muestran momentos previos a la fuga y la explicación del director del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, Alberto Basulto Soberanis, sobre la reacción del animal.

Imágenes muestran lo que ocurrió antes de que escapara el toro

Las grabaciones que comenzaron a circular en redes sociales muestran a varias personas acercándose al ejemplar y molestándolo antes de que saliera de su espacio; posteriormente, el animal corrió entre los visitantes y provocó que varias personas resultaran lesionadas.

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En esta edición de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, los asistentes no sólo se encontraron con precios por las nubes sino con el escape de un ejemplar de la zona ganadera que dejó varios… pic.twitter.com/fT58czwKLc — TV Azteca Yucatán (@AztecaYucatan) November 18, 2026

Aunque estas imágenes permiten observar parte de lo ocurrido antes del incidente, no establecen por sí solas qué provocó la fuga ni permiten determinar responsabilidades.

Entre los afectados se encontraba un bebé de 10 meses, quien sufrió lesiones abrasivas tras una caída y fue llevado a la Clínica Mérida; en total, diez personas requirieron traslado hospitalario para recibir atención médica.

¿Qué dijo el director de la Feria Yucatán sobre el incidente?

Alberto Basulto Soberanis explicó que el ejemplar reaccionó ante la concentración de visitantes y se puso nervioso, por lo que abandonó el área ganadera y avanzó hacia la zona de juegos mecánicos.

El funcionario describió al animal como una vaca mansa destinada a exposición y sostuvo que las lesiones no fueron consecuencia de ataques con los cuernos, sino del desplazamiento y peso del ejemplar al pasar entre la gente.

Según su explicación, una familia fue atropellada y otras dos personas resultaron lesionadas; también indicó que se activaron los protocolos de atención y la póliza de seguro de la exposición ganadera.

Menores recibieron atención médica tras el escape

Los familiares afectados que necesitaron estudios especializados fueron trasladados a la Clínica Mérida; el director del instituto señaló que permanecieron bajo supervisión médica y que recibieron atención hasta obtener el alta cerca de las 23:00 horas.