Notas
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VIDEO: ¡Caos en Yucatán! Toro se escapa, desata persecución y deja dos personas heridas
VIDEO muestra a un toro suelto en Kanasín, Yucatán, que recorrió calles, embistió una bicicleta y dejó dos personas heridas antes de ser capturado por vecinos.
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¡Apagón en el sureste! Yucatán, Quintana Roo y Chiapas se quedan sin luz; CFE ya trabaja para restablecerla
Apagón afecta a Yucatán, Quintana Roo y Chiapas tras falla en dos líneas de transmisión; la CFE trabaja para restablecer el servicio, pero aún no hay hora.
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"Las cosas no están bien": Tras 2 años de Morena en Yucatán, oposición alza la voz ante la inseguridad
Exgobernadores critican al gobierno de Yucatán por el deterioro en la seguridad. Mérida cae en el ranking del INEGI según la encuesta ENSU.
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Tayson se enfrentó a una huolpoch venenosa para proteger a su familia en Yucatán; tras días complicados, sobrevivió
Tayson, un perro de Muna, Yucatán, sobrevivió tras ser mordido por una serpiente huolpoch venenosa cuando defendió a su familia de esta amenaza el 9 de agosto.
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VIDEO | ¡De película! Rescatan a una persona a la deriva en el mar cerca de Yucatán
La Secretaría de Marina rescató a una persona a la deriva y recuperó su moto acuática frente a Chicxulub Puerto en el marco de la operación Salvavidas 2026.
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VIDEO: ¡Sale volando! Alcalde de Tepakán, Roger Gamboa, fue embestido por vaquilla en 'Tepakaneada'
El alcalde de Tepakán, Roger Gamboa, protagonizó un inesperado momento en la Tepakaneada al ser embestido por una vaquilla; pese a los golpes, se reportó fuera de peligro.