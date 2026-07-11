VIDEO | ¿Un payaso maldito llegó a Morelia? Pánico en las calles por su presencia

No es una película de terror, pero su presencia ha causado miedo y misterio. Un hombre ha sido grabado caminando por calles de Morelia, Michoacán, con un terrorífico disfraz de payaso.

Una serie de videos en redes sociales despertó la inquietud de quienes lo han visto, pues el traje que aparece a cuadro remite a un personaje de alguna serie de suspenso.

¿Un payaso maldito llegó a Morelia? Esto se sabe del caso

Cámaras de seguridad de vecinos han documentado el andar de este hombre, quien aparece con un disfraz de payaso referente al payaso de la película "Terrifier".

Otras personas lo han apodado simplemente como el "Payaso de Morelia", quien sale a caminar por la noche en calles de la ciudad.

La inquietante apariencia del sujeto ha desatado reacciones de miedo entre los habitantes y usuarios en redes sociales.

"Payaso de Morelia" ¿quién está debajo del traje?

La aparición de este personaje se ha registrado en distintos momentos durante varios días. Ha sido visto cargando una bolsa, pero hasta ahora la identidad de este sujeto no ha sido confirmada.

Una versión apunta a que se trataría de un adolescente de 15 años que solo salió disfrazado con el traje de payaso, pero hasta ahora tampoco se ha registrado algún altercado o hecho violento relacionado con este payaso.

¿Qué pasó con el payaso que asustó vecinos de Morelia?

Las imágenes de este personaje se hicieron virales rápidamente, y rumores indicaban que el personaje intimidaba a vecinos e incluso traía consigo un bate en las colonias de Punhuato y Mil Cumbres.

La familia del menor señaló que este nunca tuvo la intención de asustar a las personas ni de cometer algún delito, pero ante este caso, las autoridades recomendaron a la población evitar confrontaciones y reportar cualquier situación de peligro al número de emergencias 911.

Hasta ahora no se ha indicado que haya habido alguna sanción contra el menor o sus padres, en tanto, presuntamente el adolescente solo salió disfrazado para granar contenido para un canal de YouTube usando este personaje.