Captan secuestro de pareja en Morelia, Michoacán: horas después fueron hallados sin vida en una presa

El secuestro de una pareja en la zona norte de Morelia, Michoacán, quedó captado por cámaras de seguridad, y que horas más tarde terminaría con el hallazgo de ambas víctimas en la presa de Cointzio.

La Fiscalía del Estado confirmó que las personas encontradas en el lugar corresponden a las mismas que fueron “levantadas” durante la tarde del martes 12 de mayo en la colonia Santiago.

Captan secuestro a pareja en Morelia, Michoacán: VIDEO

La pareja viajaba a bordo de una camioneta Ford EcoSport color rojo, cuando fue interceptada por sujetos armados. Dicho auto fue abandonado en la zona, lo que permitió que se iniciara una investigación.

Según lo que se muestra en el video, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Pico de Tancítaro y Sierra de Nahuatzen, en la colonia Santiago, también conocida como Santiaguito.

En las imágenes se ve cómo una camioneta blanca se puso detrás del auto de las víctimas. Segundos después, dos hombres descendieron y obligaron a bajar a los ocupantes de la EcoSport: un hombre y una mujer.

Ambos son subidos a la fuerza a la camioneta blanca, para que después los criminales se dieran la vuelta y arrancaran hacia rumbo desconocido.

Encuentran muerta a la pareja secuestrada en Morelia, Michoacán

Tras el reporte del secuestro, elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil acudieron al lugar. Sin embargo, únicamente encontraron abandonada la camioneta Ford EcoSport con placas PFR269Z.

Horas después, autoridades recibieron otro reporte que alertaba sobre la presencia de dos personas sin vida en las inmediaciones de la presa de Cointzio.

Tras las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, se confirmó que las víctimas encontradas sin vida eran las mismas personas secuestradas previamente en la colonia Santiago.

Peritos criminalistas y agentes ministeriales realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense para continuar con las investigaciones.

Investigan posible relación con grupos criminales

De manera extraoficial, trascendió que las víctimas podrían ser de origen colombiano y presuntamente estar relacionadas con actividades del crimen organizado; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado esta versión.

La Fiscalía de Michoacán mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con los responsables.