“Mucha energía se quedó": historia del grito paranormal en Puente de La Concordia tras explosión de pipa en Iztapalapa

José Luis volvía a casa luego de trabajar, pero en su trayecto algo impensable ocurrió: grabó el momento exacto de un grito extraño y quizás hasta paranormal en la zona de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en Iztapalapa en 2025 que dejó más de 30 muertos. ¿Era un alma en pena?

Este accidente conmocionó a la Ciudad de México (CDMX). El 10 de septiembre de ese año la vida de muchas familias cambió; la muerte y tragedia llegó a sus casas, como el caso de la señora Alicia Matías, abuelita que falleció tras proteger a su nieta del fuego, o Erick Vicente Acevedo Romero, chofer de un microbús que regresó a su unidad para sacar a los pasajeros que estaban en estado de shock.

¡Una pesadilla!



Fue grabado el MOMENTO EXACTO de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en #Iztapalapa, en la #CDMX



Al menos 18 personas resultaron heridas.https://t.co/g8IxxHnuqT pic.twitter.com/UklZzT2Jle — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 10, 2025

Hombre relata el momento en que captó un misterioso audio en puente de La Concordia

José Luis es productor musical y el 26 de mayo de 2026 abordó su motocicleta para regresar a casa. Por seguridad, graba sus viajes ante cualquier incidente, pero ese día la cámara que traía documentó un misterioso grito.

"Pasando ahí el puente como como tal justo iba en mi trayecto normal hacia a casa. Escuché el grito, pero fue un grito del cual me percaté, aunque tenía el casco, pues yo lo alcancé a escuchar lo lejos", contó en entrevista con Azteca Noticias.

Sorprendido por el momento que había experimentado, volteó por unos segundos para saber si se trataba de alguna persona, pero ni a través de sus espejos vio a alguien que gritó de esa manera y retomó su camino a casa.

Con más calma, tuvo curiosidad por saber si no había escuchado mal, por lo que reprodujo el video que se grabó previamente y confirmó que alguien había gritado de una forma extraña.

"Más tarde me entró la duda y dije voy a revisar mi grabación. Literal sí escuché el grito, pero pues no se ve nada (...) sí me preocupé, bueno, por porque dije, pasó algo, ¿no? Pero volteé y como nunca vi nada, me seguí", comentó.

¿Un alma en pena se apareció en el puente de La Concordia en Iztapalapa?

Para José Luis esta situación lo coloca en un punto de dudas, porque no sabe con precisión que fue lo que pasó, pero quizás para algunas personas pudo tratarse de una casualidad, o bien, un alma en pena por la explosión de la pipa.

"Al momento creí que alguien que gritó, esa es mi perspectiva. Como es una zona muy transitada, pero pues sí fue de asombro", dijo.

Más allá de lo que haya ocurrido, comenta que sí cree en los sucesos paranormales y la presencia de almas en pena, pues considera que tal vez ese grito sí es de alguna persona que murió por el fuego.

"Somos energía y todo. Siento que sí por el suceso que pasó el año pasado, siento que hay mucha energía, que se quedó ahí. Y pues sí, bueno, yo sí creo".

La duda queda en el aire sobre qué ocurrió en es epunto donde aún la tristeza se siente, pues José Luis ha visto que algunas personas que pasan por la zona van a dejar "alguna flor, una fotografía y veladoras para sus seres queridos".

