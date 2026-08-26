VIDEO | Roban a “Bruno”, perro pomerania en CDMX: dueña teme que le hagan daño tras recuperarlo

Perla vivió días de desesperación. Su pequeño perro "Bruno", de raza pomerania de dos años, fue robado por una mujer, quien se lo llevó con su hija en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México (CDMX).

El calvario comenzó el domingo 23 de agosto de 2026 en la colonia Río Blanco. Era mediodía. Ese día sus cuatro perros, entre ellos "Bruno", estaban jugando y se sentó afuera de una vinatería de lo cansado que estaba, pero para ella, la mujer que se lo llevó, "ya tenía ubicado el perro".

Cámara grabó robo de perro pomerania en CDMX

Cámaras grabaron desde diferentes ángulos el momento exacto. La niña y su mamá comenzaron a llamar la atención del perro y hasta lo acariciaron antes de llevárselo, todo luego de que el papá de Perla, quien estaba a cargo del perro, se distrajo un momento.

"La niña le habla; como él es muy juguetón, pues se va con la niña. Y justo ella, cuando se agacha, ve hacia donde está mi papá para ver si no ve que toman al perro y lo suben a un carro (...) De hecho, pues se nota que el perro estaba sentado, o sea, ella fue a molestarlo. El perro no estaba solo, no estaba sin cuidado; mi papá nada más volteó y ella en automático lo agarró y se subió", relató Perla en entrevista con Azteca Noticias.

"Mi papá nada más fue que se volteó, porque sí traen correa, sí traen su collar y de hecho amarra dos correas porque son cuatro perros, o sea, amarra dos y dos, pero ese día dijo: 'Nada más lo saqué para que hiciera de la pipí en lo que me levanté a ver el carro y ya cuando vi que no estaba, empezaron a chiflar y empezaron todos a buscarlo'. Porque todos saben que Bruno no se deja cargar; en automático empieza a ladrar", relató la joven de 27 años.

Dueña de perro "Bruno" denunció el robo ante la Fiscalía

Perla denunció en redes sociales lo que había pasado y pidió ayuda en grupos vecinales en Facebook para que, cualquier información que ayudara al paradero del animal, por favor, la contactaran. Aunado a ello, acudió a la Fiscalía General de Justicia para presentar la denuncia correspondiente por el delito de robo.

Luego de la denuncia, la policía identificó el automóvil en el que se llevaron al perro y a las personas que iban en el vehículo, el cual ingresó por el Estado de México, según relató Perla.

Devuelven a "Bruno", pero dueña teme que le hagan algo tras recuperarlo

La dueña del animal pidió ayuda a la ciudadanía y vecinos, pero luego de que el caso cobró fuerza, este martes "Bruno" volvió con ella, pues las personas que lo tenían se lo devolvieron; sin embargo, teme que algo le pueda pasar y que las personas que se lo llevaron y luego regresaron le hagan daño.

Perla recibió una llamada de alivio y con un final de preocupación. Un hombre le dijo que le entregarían al perro luego de saber que el caso había sido viral en redes sociales. Ella les dijo que, por favor, lo dejaran al personal de la vinatería de donde lo tomaron, pero el sujeto no quería y le pidió que fuera ella por el animal.

La dueña de "Bruno" estaba a unos 15 minutos del lugar de donde se llevaron a su mascota, por lo que le dijo al sujeto —aparentemente la pareja de la mujer que se lo robó— que, como estaba lejos aún, le diría a una persona conocida que recogiera mientras al perro.

"Le dije: "Espere, ahorita voy a buscar a alguien en especial a quien se lo puedas entregar, por favor. Y ya salieron muchas personas y, por casualidad, iba cruzándose un compañero de mi trabajo; reconoció al perro, pero da la casualidad de que (el sujeto que entregaría a "Bruno") ya no estaba en la esquina donde se robaron al perro, sino que estaban en la avenida rápida. Yo quiero pensar que fue para irse rapidísimo y el carro ya no traía las placas. Nada más bajó el vidrio y entregaron a "Bruno".

Perla optó por no discutir más con estas personas para que no tomen "otras medidas" hacia ella. "Al final de cuentas, también tengo miedo a que él vaya a quererme hacer algo, porque ya sabe dónde se encuentra mi perro", comentó.

"Bruno", dijo su dueña Perla, "venía con mucha sed y venía un poco mugroso". Finalmente, tras días sin él, ella retomó su rutina, pero insistió en que teme represalias de las personas que se llevaron a su compañero:

"No había dormido y no había comido. Hasta ahorita voy, pues sí, comiendo y desayunando un poco mejor porque ya tengo a "Bruno" en mi casa. Pero, pues sí, es que la verdad sí tengo el miedo de que ellos vayan a querer hacer algo por el simple hecho de que ellos ya me la entregaron (...) La verdad quiero dejar en claro que, pues, de aquí en adelante, ya si algo llegara a pasar, pues espero no sean estas personas porque no había tenido un problema así tan grande".

