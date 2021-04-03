VIDEO: Perro roba micrófono a reportera y huye en plena transmisión

Las mascotas suelen sorprender a los humanos con su espontaneidad y los perros tienen comportamientos muy particulares dada su relación cercana con el hombre. Como en el caso de un can que inexplicablemente hizo tremenda travesura a una reportera en plena transmisión en vivo.

En Rusia, una corresponsal del programa de noticias 24 MNP fue víctima de un robo por parte de un perrito de raza golden retriever, mientras realizaba un enlace a su informativo en vivo.

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En el video que se viralizó en redes sociales, muestra a la mujer dando su reporte informativo con micrófono en mano, cuando un perro se acercó ella y, de un saltó le arrebató su herramienta de trabajo; el micrófono.

La reacción de la reportera fue lo que más llamó la atención de los usuarios de redes sociales, pues las cosas no quedaron ahí: la periodista salió corriendo detrás del perro, pese a que estaba transmitiendo en vivo, para recuperar el micrófono.

Mientras eso ocurría la titular del noticiero cortó la transmisión de su compañera, sorpredida por lo ocurrido.

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De acuerdo con algunos internautas, el animal robó el micrófono a la reportera porque lo habría confundido con una pelota.

Aquí te compartimos el divertido video:

A dog in Russia grabbed the reporter's microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt — Ali Özkök (@Ozkok_A) April 2, 2021

Más travesuras peludas

Esta no es la única vez que una colaboradora del noticiero 24 MNP tiene un incidente con un perro, en otro momento, una presentadora fue interrumpida en pleno programa en vivo por un perro de raza Labrador.

El perro se acercó a la comunicadora en un estudio de televisión y después se paró en dos patas sobre el escritorio, llamando la atención de la audiencia.

En esa ocasión, el portal RT en Español narró que “la periodista presentaba una noticia en el canal informativo 24 MNR cuando, de repente, escuchó un ladrido que la dejó atónita, con los ojos bien abiertos” y se desconoce qué hacía el perro en ese estudio de noticias.

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