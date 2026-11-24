Una persona murió tras el accidente de un camión cisterna que transportaba combustible y terminó envuelto en llamas en la autopista Eastex, en Houston, Texas, durante la tarde de este martes 24 de noviembre. El siniestro ocurrió cerca del cruce con el Loop 610 Norte y provocó el cierre de varios carriles, además de una fuerte movilización de los equipos de emergencia.

El vehículo de carga volcó y comenzó a incendiarse, mientras el combustible derramado complicaba las labores para controlar la emergencia; las llamas y una columna de humo negro fueron registrados en videos por testigos y posteriormente difundidos desde distintos puntos de la zona.

¿Dónde ocurrió el accidente del camión cisterna en Houston?

El percance se registró sobre la autopista I-69/US-59 Eastex, en dirección norte, cerca de la conexión con la carretera I-610 North Loop.

Los primeros reportes compartidos por las autoridades identificaron un accidente en el que estuvieron involucrados al menos dos vehículos.

Ante esta crítica situación, la emergencia obligó a restringir la circulación en los carriles principales y generó importantes retrasos para los automovilistas que transitaban por este sector de Houston.

News chopper footage from Fox 26 shows dark smoke from the crash site on the Eastex Freeway pic.twitter.com/b2pNwkOusB — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) November 24, 2026

Bomberos desplegaron un operativo por el derrame de combustible

El Departamento de Bomberos de Houston atendió el incendio y desplegó personal especializado en materiales peligrosos, debido al combustible que escapaba del camión accidentado.

Las maniobras se concentraron en controlar las llamas y atender las condiciones de riesgo provocadas por el derrame, po lo que la causa del accidente todavía se encuentra bajo investigación.

Autoridades piden evitar la autopista Eastex

Ante el cierre de la circulación y las complicaciones viales, las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse alejados del lugar y buscar rutas alternas.

El incidente también afectó ambos sentidos de la vía en el área del cruce, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona.