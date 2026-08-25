VIDEO| Con cubetas de agua: Policías apagan incendio en vivienda de Álvaro Obregón

Tragedia en la CDMX. En las primeras horas de este 25 de agosto 2026, se registró un incendio al interior de una vivienda, ubicada en calles de la colonia Corpus Christi, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Fuga de gas desata incendio en Álvaro Obregón: Vecinos y policías logran sofocarlo

El grave incendio fue provocado por una fuga en un tanque de gas de aproximadamente 20 kilogramos, según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la policía capitalina, para establecer las medidas de seguridad necesarias en la zona. Además, con ayuda de cubetas de agua, proporcionadas por los mismos vecinos de la zona, lograron controlar las llamas.

A pesar de lo aparatoso del incidente, hasta el momento no se reportan personas lesionadas; sin embargo, los daños al inmueble fueron evidentes.

Después de unos minutos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX llegaron al lugar de los hechos para realizar los trabajos de enfriamiento del inmueble.

#TarjetaInformativa | #ApoyoEnIncendio | Efectivos de la @PBI_SSC, de la #SSC de la #CiudadDeMéxico acudieron para brindar apoyo durante la atención de un incendio registrado al interior de una vivienda, en la colonia #CorpusChristi, en la alcaldía @AlcaldiaAO.



Al arribar al… pic.twitter.com/2U5AgmhM3S — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 25, 2026

Vecinos aplauden y reconocen la rápida acción de los policías

Una vez que la situación fue controlada y que las labores concluyeron con éxito, los vecinos de la zona agradecieron a los uniformados por la atención, además de brindarles un aplauso por actuar con rapidez.

#SiempreAlerta l ¡Las grandes acciones merecen ser reconocidas! ✨👏



Cuando la emergencia llama, la prontitud, el compromiso y la vocación marcan la diferencia.



Tras atender un reporte de incendio en una casa de la alcaldía @AlcaldiaAO, vecinas y vecinos de la zona se reunieron… pic.twitter.com/J8Pb7UD91i — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 25, 2026

¿Cómo detectar fallas en tanques de gas en CDMX?

¿Percibiste un olor extraño? Si sospechas fallas o fugas en un tanque de gas, se recomienda realizar estos sencillos pasos para confirmar tus sospechas.



Aplica agua con jabón en las conexiones y mangueras: Si se forman burbujas, existe un escape.

Nunca uses fuego.

Identifica también el olor a huevo podrido, revisa que no haya corrosión, abolladuras.

En caso de percibir un fuerte olor a gas al interior de tu vivienda, se recomienda reportar la emergencia al Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México, comunicándote al número 9 1 1.

Otras señales de alerta para detectar una fuga de gas