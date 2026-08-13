VIDEO | “Pensé que me iban a sembrar algo": Iván fue detenido por policías de Tlalnepantla sin motivo frente a su esposa embarazada

Estaban por dar las cuatro de la tarde del 10 de agosto de 2026. Iván y su esposa viajaban en su camioneta tranquilamente cuando cuatro policías de Tlalnepantla, Estado de México, les ordenaron que se detuvieran, o de lo contrario, harían un desmadre.

El joven de 29 años ya los había visto metros atrás. Recuerda que lo voltearon a ver, pero los ignoró e incluso les dio el paso por ser una unidad oficial, pero nunca creyó que casi lo chocan para que se parara.

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Conductor cedió el paso a patrulla y luego lo siguieron

Azteca Noticias conversó con el conductor, quien relató que sintió miedo de que los policías municipales le fueran a poner una trampa y le colocaran alguna sustancia ilícita para incriminarlo.

Los hechos ocurrieron cuando Iván conducía sobre avenida Lago de Guadalupe con dirección a Tlalnepantla y quería incorporarse por el lado de Periférico, pero en ese momento vio a una patrulla acercarse.

"Del lado izquierdo veo que vienen los oficiales en su unidad, pero hago caso omiso. Yo me freno, pongo mi direccional para que ellos se crucen porque pensé que iban en dirección a Lago de Guadalupe. En eso, pues los oficiales se pararon, no aceptaron el paso y, como había tráfico, avancé normal. Vi que se me quedaron viendo, pero hice caso omiso nuevamente", relató.

Sin embargo, cuando avanzó y estaba cerca de la incorporación a la pista, un oficial le dijo que se orillara, petición que sorprendió a Iván, quien, al tener todo en regla, no quiso hacerlo porque no eran policías de tránsito.

"Me orillé y la verdad, como tengo todo en regla, no llevaba ninguna infracción y vi que eran policías municipales y vi que eran cuatro personas, pues le dije que no, que no eran de tránsito. Cuando me incorporé a la lateral de la pista, aceleré; ellos aceleraron también", recuerda.

Patrulla cerró el paso a conductor para que conductor frenara por la fuerza

Iván, quien con su pareja de 22 años de edad y con cuatro meses de embarazo, comenzó a grabar todo con sus lentes. En la grabación quedó registrado cómo un oficial que iba conduciendo la patrulla le asegura que no le iba a levantar una infracción, pero que se detuviera para una inspección de seguridad.

Cuando Iván lo cuestionó sobre el motivo de la inspección, el oficial insistió en que era parte de una inspección; sin embargo, al ver que el joven no se detenía, el policía, con tono amenazante, le dijo:

"De que te voy a parar, te voy a parar. Si hacemos un desmadre, va a ser por ti. De una vez te lo digo: o te orillas o te paro".

Un poco nervioso y tras escucharlo, Iván optó por frenarse debido a que la patrulla le cerró el paso de manera intempestiva.

De la patrulla bajó otro policía diciendo que le pidieron por favor que se detuviera y que leyera el artículo 21 de la Constitución Política, párrafo noveno, mientras que del lado del copiloto, una oficial también le ordenó que se bajara y que estaba cometiendo el delito de resistencia.

Una vez que lograron que se orillara, lo revisaron y le preguntaron si tenía algo que lo comprometiera, como algún arma o droga, pero Iván aseguró que no. El oficial que conducía aseguró que era una revisión de dos minutos y se podía ir, pero ninguno de los oficiales involucrados se identificó.

Conductor creyó que policías iban a ponerle droga para llevárselo

Los oficiales le pidieron que sacara todo lo que traía. Iván colocó una cangurera sobre el cofre y procedieron a esculcarle sus bolsillos, mientras otro policía preguntaba "¿trae algo?", pero cuando Iván escuchó, le respondió que no. Mientras tanto, la oficial por separado revisó a su pareja cerca de la puerta del copiloto.

"Yo sabía que ellos no podían hacer eso y que tendrían que tener un acta o algo que diga que soy sospechoso, pero en ese momento me puse supernervioso, la verdad (...) Dije: 'Me van a plantar algo, me van a querer golpear. O sea, pensé todo y más que nada, pues yo qué podía hacer, ¿no?", contó el joven.

Denuncian a policías de Tlalnepantla y esto respondió el gobierno

Aunque los hechos quedaron en video y llevados a redes sociales, la víctima comentó que actuó como indica el protocolo ante un abuso policial y presentó las denuncias correspondientes.

El gobierno de Tlalnepantla informó que los elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana involucrados en estos hechos serían sancionados por una conducta indebida.

"Lo primero que pensé es que iban a poner un cuatro, me van a sembrar algo porque te juro que desde que me empezaron, se me quedan viendo y dije: estos me están discriminando. La verdad, ¿para qué te miento?

"Sí sentí como que me iban a plantar algo porque desde que se bajaron decían que es rápido, pero si no traes nada, o sea, insinuando desde un principio que yo iba a tener algo o creían que tenía algo.

"De hecho, cuando ya este se acerca, el comandante de ellos le dice, "¿Entonces qué traía?" Y luego el otro me dice que si traía marihuana o algo. Simplemente no pueden hacer eso, pero al final de cuentas sí me hicieron lo que ellos quisieron; se hizo todo bajo presión".