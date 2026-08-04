“Yo te echo la mano": VIDEO de ‘mordida’ a policía de Tlalnepantla revela nueva forma para pedirte dinero

No se percató que lo granaron, pero quedó evidenciado. Un policía de tránsito del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, mostró su cinismo durante un intento de soborno con una conductora revelando una forma de opera del oficial para pedir 'mordida'

Ahora los elementos de tránsito no se conforman con solo ofrecer una salida fácil a quienes les marcan el alto por alguna infracción y para los oficiales corruptos no hay imposibles.

Policía de Tlalnepantla deja en evidencia nueva forma de pedir dinero

Como en muchos casos, las redes sociales son el escenario para haver público algún caso de corrupción, injusticia o mal actuar de alguna autoridad o servidor público.

Ahora tocó el turno de un elemento de tránsito, quien fue evidenciado montando una forma de conseguir que una conductora le dé dinero para evitar una infracción de tránsito, pero la forma en como lo hizo fue peculiar.

Resulta que ahora el oficial ofreció la posibilidad de subirse con ella para que juntos fueran a sacar dinero y después poder entregárselo para que ella continuara con su camino.

Así fue el video de policía de Tlalnepantla pidiendo dinero a conductora

La usuaria de TikTok @yessitsaime1 publicó el video donde del momento en que el policía desde el principio le pregunta a la conductora que si cree poder darle $2 mil pesos, pero "bajo el agua".

Aunque la mujer, según se observa en la grabación, parece que está por aceptar darle dinero, ella le indica que tiene que ir al cajero, sin embargo, el oficial le propone que le genere el folio para un retiro sin tarjeta.

No obstante, como la tarjeta bancaria de ella era de Estados Unidos, no le era posible hacerlo así y el oficial buscó la solución: ir a una tienda de conveniencia a sacar dinero en efectivo.

El policía le comenta que estaban a tres minutos de un establecimiento para sacar el dinero, pero le pregunta si él la sigue o ella a él hasta la tienda.

Finalmente, él termina diciendo que la conductora cambiara de lugar a su hijo con quien iba para que él se subiera y se fueran juntos para que no los vieran con la patrulla.

Gobierno de Tlalnepantla responde a caso de policía pidiendo dinero

Después de darse a conocer esta grabación, la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla se pronunció al respecto y manifestó que se tomaron las medidas correspondientes y el policía fue despedido.

"La Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla informa que, ante los hechos captados en el video donde un elemento incurre en actos indebidos, se han tomado las medidas correspondientes y dicha persona ya no forma parte de esta Corporación. La institución reitera su firme compromiso con la transparencia, la honestidad y la cero tolerancia a la corrupción y garantiza el actuar ético de sus elementos en beneficio de la ciudadanía", indicó.