VIDEOS: ¡Con portazo y mantas! Así irrumpieron la conferencia de Angela Davis en la UNAM

La tarde de este miércoles 26 de agosto se vivieron momentos de tensión dentro de la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM, luego de que manifestantes irrumpieron la conferencia magistral de la filósofa y activista Angela Davis

La académica estadounidense permaneció sentada sobre el escenario mientras un grupo de manifestantes ingresaba al auditorio con pancartas y consignas contra la institución.

¿Qué pasó en la conferencia de Angela Davis en la UNAM?

Horas antes del encuentro “Abolición, feminismo, ¡ahora!”, en el que Angela Davis compartiría el escenario con la teórica Gina Dent, una gran cantidad de personas ya hacía fila para ingresar a la Sala Miguel Covarrubias.

En medio de la expectativa y alrededor de las 18:00 horas, varios jóvenes activistas irrumpieron en el escenario y detuvieron el inicio del diálogo. Algunos asistentes incluso dieron portazo para entrar a la sala, mientras desde distintos puntos del lugar se escuchaban gritos y consignas.

Les traje los fragmentos de los momentos más interesantes de la presentación de Angela Davis en la UNAM.



Primero. La legítima protesta de los estudiantes de la UNAM.



¿Por qué protestaban? Por la criminalización y judicialización de estudiantes por parte de la propia… pic.twitter.com/34Qw4tyGq1 — Dahliabat 🦇 (@DahliaBat) August 27, 2026

Aunque Angela Davis permaneció sentada durante la protesta, algunas personas del público comenzaron a gritar “¡que se baje!; todo esto mientras Rosa Beltrán, titular de Cultura UNAM, confrontaba a los manifestantes.

¿Por qué protestaron estudiantes y activistas contra la UNAM?

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con la criminalización y judicialización de estudiantes por parte de la propia universidad, según expusieron los manifestantes.

También señalaron la falta de protocolos con perspectiva de género para proteger a las estudiantes frente a situaciones de acoso por parte de profesores e investigadores.

Durante la protesta también fueron nombradas mujeres que murieron de manera violenta dentro del sistema penitenciario o bajo custodia del Estado.

Aquí ya de plano intentaron bajar al chavo que protestó al inicio de la conferencia de Angela Davis: pic.twitter.com/yuuH266e8s — Daniela Barragán García 🍉 (@DanyBarraganG) August 27, 2026

¿Quién es Angela Davis y por qué es tan importante?

Angela Yvonne Davis nació en Alabama, en 1944, durante la época de segregación racial en Estados Unidos. Es filósofa, escritora, profesora y activista, además de una de las figuras más reconocidas del pensamiento feminista y antirracista contemporáneo.

A lo largo de su carrera ha estudiado la relación entre género, clase social y sistema penal. Uno de sus planteamientos más conocidos es la crítica al sistema industrial carcelario y la necesidad de pensar otras formas de justicia.

En 1970 fue arrestada después de permanecer prófuga tras ser acusada de delitos relacionados con un tiroteo ocurrido en un tribunal del condado de Marin, California.

La visita de Davis ocurre en el marco de FILUNI 2026, que se desarrolla del 25 al 30 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

