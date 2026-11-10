VIDEO | “Que traigan perros”: Diputada exige binomios caninos para detectar a legisladores “drogados”

En la Cámara de Diputados ya no solo se habla de armas. Al menos esa fue la propuesta que lanzó Margarita García, legisladora del Partido del Trabajo (PT), quien pidió llevar perros entrenados al recinto para detectar a los diputados que, acuden “drogados”.

Desde la tribuna de San Lázaro, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, la petista dirigió sus señalamientos contra integrantes de la oposición y aseguró que algunos podrían consumir marihuana dentro de sus propias oficinas.

“Trajeron perros para que detectaran quiénes traen armas en esta cámara y no han dicho nombres. Hoy pido que traigan perros también para que vean quiénes vienen drogados”, expresó.

🚨 “¡Que traigan perros para ver quiénes vienen drogados!”, exige diputada del PT



🟥🟡 Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora del @PTnacionalMX, Margarita García, exigió la presencia de binomios caninos en el recinto legislativo no solo para detectar… pic.twitter.com/9dURELHPvY — Político MX (@politicomx) November 10, 2026

Margarita García acusa a opositores de consumir marihuana en sus oficinas

La diputada no se quedó únicamente en la solicitud de llevar perros al recinto legislativo, también cuestionó el comportamiento de sus adversarios políticos y utilizó el lenguaje que emplean durante las discusiones parlamentarias como argumento para lanzar sus acusaciones.

En su intervención, García sostuvo que las expresiones de algunos legisladores no corresponden a las de una persona normal y planteó que podrían estar relacionadas con el supuesto consumo de sustancias ilícitas.

“El léxico que usan no es de una persona normal y entiendo que vienen drogados o que tienen marihuana en sus oficinas y cuando no están aquí se van a fumar eso”, declaró.

La legisladora también vinculó ese supuesto consumo con las diferencias políticas que se manifiestan durante las sesiones y acusó a sus adversarios de tener una actitud de rechazo hacia el país.

“Por eso hay tanto odio y rencor hacia nuestro México, hacia nuestra presidenta de la república”, agregó.

La diputada también reclama los gritos desde las curules

En el mismo discurso, Margarita García cuestionó los gritos que, de acuerdo con sus palabras, algunos integrantes del pleno lanzan durante las intervenciones de otros legisladores.

La petista cerró su señalamiento con otra crítica dirigida a sus adversarios.

“Y por eso gritan desde sus curules porque nunca se educaron”, sentenció.