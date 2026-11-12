Un tiroteo registrado este jueves 12 de noviembre encendió las alertas en Washington D.C., Estados Unidos, luego de que varias personas fueran baleadas en un barrio ubicado cerca de la Casa Blanca.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, se confirma un muerto y cuatro personas heridas por disparos en el sector de Logan Circle, mientras elementos policiales desplegaron un operativo para localizar al presunto responsable.

CRITICAL ALERT: MPD is on the scene of an ACTIVE SHOOTING in the area of 15th and P Street, Northwest. MPD’s Emergency Response Team is on scene.



AVOID THE AREA. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 12, 2026

¿Dónde ocurrió el tiroteo cerca de la Casa Blanca?

Los hechos fueron reportados en el barrio de Logan Circle, aproximadamente a 1.6 kilómetros al norte de la Casa Blanca.

Según la información difundida por las autoridades, el incidente ocurrió cerca de la intersección de las calles 15 y P, en el cuadrante noroeste de Washington.

La zona donde se registró el tiroteo cuenta con edificios residenciales, establecimientos comerciales y un gimnasio identificado como VIDA Fitness, además de la Iglesia Episcopal St. Luke.

Tras recibir los reportes de detonaciones, elementos de seguridad acudieron al lugar y comenzaron a acordonar las calles cercanas para facilitar las labores de emergencia.

ÚLTIMA HORA | TIROTEO EN WASHINGTON: AL MENOS CUATRO HERIDOS



La Policía de Washington D.C. responde a una situación de tirador activo en el gimnasio Vida Fitness, en el barrio de Logan Circle.



Al menos cuatro personas resultaron heridas de bala en las inmediaciones de las… pic.twitter.com/N80sHlAnrm — Media Oriente (@MediaOriente) November 12, 2026

BREAKING: At least 5 people injured in a active shooter situation just north of the White House in Washington, D.C., delaying First Lady Melania Trump’s motorcade departure. pic.twitter.com/sCNg0xlEaX — Scope Report (@ScopeReport_) November 12, 2026

Presunto agresor permanece atrincherado

Uno de los elementos que mantiene la alerta en Washington es que el presunto responsable no había sido detenido durante los primeros reportes del incidente.

La Policía informó que atendía una situación de atrincheramiento en curso en las inmediaciones de Logan Circle, por lo que desplegó un operativo de seguridad para atender la emergencia.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles concluyentes sobre el móvil del ataque ni la identidad del presunto agresor.

Autoridades piden resguardarse por tiroteo en Washington

Como medida preventiva, la Policía emitió una alerta para las personas que se encontraban en las inmediaciones de la cuadra 1500 de la calle 15.

El mensaje de las autoridades fue que los habitantes ingresaran al edificio más cercano, se mantuvieran alejados de las ventanas y permanecieran en el interior hasta recibir nuevas indicaciones.

Asimismo, las calles aledañas fueron bloqueadas durante el despliegue policial y se reportaron medidas de confinamiento en escuelas cercanas.