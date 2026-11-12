Duplicará tarifas a México: Donald Trump lanza advertencia por el paso de mil migrantes hacia el norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, elevó nuevamente la tensión bilateral al advertir a través de su cuenta oficial en Truth Social que duplicará los aranceles aplicados a los productos mexicanos si el gobierno federal no detiene el avance de una nueva caravana migrante.

El mandatario norteamericano señaló de forma tajante que no se permitirá el ingreso de este contingente a territorio estadounidense, condicionando la estabilidad comercial entre ambas naciones al control inmediato de este flujo de personas que viajan hacia el norte.

Our mission at the Department of Homeland Security is to protect our homeland. That begins at our borders. We will utilize all assets to make sure our borders are secure.



This illegal migrant caravan will NOT be allowed to enter our country. Full stop. https://t.co/sSiAdwE5Ob — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) November 12, 2026

En tanto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, reiteró que la caravana migrante que avanza por México no logrará ingresar a territorio estadunidense

Mil migrantes cruzan desde Guatemala

Este grupo, integrado por cerca de mil personas de origen hondureño, guatemalteco y nicaragüense, ingresó de manera irregular a territorio mexicano durante el fin de semana anterior cruzando el puente internacional desde Guatemala sin encontrar obstrucción por parte de las autoridades fronterizas.

Tras concentrarse inicialmente en el parque del Bicentenario en Tapachula, las familias completas emprendieron su caminata el martes por la tarde sobre la carretera fronteriza, avanzando alrededor de treinta y cuatro kilómetros hasta alcanzar el municipio de Huixtla, en el estado de Chiapas.

Migrantes caminan de noche por Chiapas motivados por las elecciones intermedias en EU

El desplazamiento masivo tomó impulso a raíz de los resultados de las elecciones intermedias celebradas la semana pasada en Estados Unidos, pues los integrantes del contingente consideran que el nuevo escenario político les brindará mayores facilidades para cruzar y permanecer en la Unión Americana.

Para protegerse de las altas temperaturas y evitar el desgaste físico, los caminantes han optado por desplazarse únicamente durante las tardes y noches, manteniendo una postura firme de rechazar cualquier acercamiento con las autoridades migratorias y aceptando exclusivamente el acompañamiento preventivo de elementos de la Secretaría de Salud que les brindan atención médica básica en el trayecto.