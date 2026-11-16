¡Última hora! En las primeras horas de este 16 de noviembre 2026 se registró una explosión al interior de una vivienda, ubicada en calles de la colonia Modelo Pénsil, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México; dejó varias personas lesionadas y un muerto.

En el inmueble había un total de 7 viviendas, habitadas por un total de 15 personas. El lugar luce completamente destrozado.

Explosión en vivienda deja una mujer muerta en Miguel Hidalgo 💥🏠 Una fuerte explosión registrada en una vivienda de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, dejó como saldo una mujer de la tercera edad fallecida y cuatro personas lesionadas. Vía: @PLATA11CDMX https://t.co/1uGqdJyQE9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 16, 2026

Un fallecido y cuatro lesionados: ¿Qué provocó la explosión en la colonia Anáhuac?

“Se escuchó una detonación”. Los primeros reportes revelan que la explosión en la Miguel Hidalgo fue provocada por la acumulación de gas en el inmueble; vecinos aseguraron haber escuchado el fuerte estallido.

Al llegar al lugar del incidente, los equipos de emergencia logaron rescatar a tres personas que se encontraban entre los escombros. En total se reportaron cuatro heridos y un fallecido.

Dos de las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital debido a la gravedad de las quemaduras, mientras las otras dos fueron atendidas en el lugar de los hechos.

Una mujer perdió la vida al interior del inmueble tras la explosión de gas; se desconoce la identidad de la víctima, así como las causas exactas del fallecimiento

“Lamentablemente tenemos un fallecido al interior (...) Una señora”, explicó Miriam Urzua, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Laboramos en Cda. Lago Peypus y Lago Bolsena, col. Modelo Pensil, @AlcaldiaMHmx, donde se registró una explosión por acumulación de gas LP en un inmueble planta baja y un nivel. Al momento, se reportan cuatro personas que resultaron afectadas y son valoradas por paramédicos de la #UGIRPC y la #CruzRoja (tres mujeres y una menor). Asimismo, se reporta daño estructural y colpaso de estructura en un inmueble aledaño. Evita circular por la zona y permite el paso a los cuerpos de emergencia. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 16, 2026

Fuga de gas acumulada durante horas causó el estallido en la Miguel Hidalgo, confirma Miriam Urzúa

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzua, reveló que la explosión en la Miguel Hidalgo fue provocada por una fuga de gas.

Aseguró que la acumulación de gas pudo haberse registrado desde horas antes del estallido, por lo que al prender la estufa para cocinar se produjo la explosión.

Tráfico afectado en inmediaciones de la colonia Anáhuac por presencia de bomberos

La circulación en la zona se encuentra afectada debido a los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar de la explosión.

Autoridades de la alcaldía no han emitido más información respecto al lamentable incidente de este lunes 16 de noviembre.

#AlMomento | Una explosión por acumulación de gas en la colonia Pensil, @AlcaldiaMHmx deja al menos cuatro lesionados. https://t.co/hnCU3CFW7e — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 16, 2026

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en CDMX?

¡Atención, capitalinos! En caso de percibir una fuga de gas dentro de una casa en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.

Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia

De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 911, o a la estación central de bomberos 57 68 37 00, ellos acudirán al lugar en el que se presente está situación.