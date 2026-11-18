Drones kamikaze salieron disparados en ráfaga desde un vehículo terrestre sin conductor durante la demostración con fuego real que el Ejército de Estados Unidos puso a prueba el 12 de noviembre de 2026 en Grafenwoehr, al este de Baviera, Alemania.

En este ejercicio, un robot R3NEGADE utilizó su lanzador HIV3 para soltar 18 aeronaves que formaron un enjambre en el cielo y atacaron un objetivo de manera autónoma, sin que ningún soldado los operara a un costado.

¿Cómo atacó el robot R3NEGADE en el entrenamiento?

La secuencia de combate puso a prueba la coordinación entre máquinas y tropas. Primero, un dron TRV-150 lanzó humo sobre el blanco. Acto seguido, el vehículo R3NEGADE liberó los 18 drones para dar el golpe autónomo, mientras soldados de la Brigada Aerotransportada 173 realizaron otro impacto con un dron de visión en primera persona que el piloto guía mediante una cámara integrada.

The U.S. Army conducted a live-fire technology demonstration at Grafenwöhr Training Area in Germany. An unmanned ground vehicle known as the R3NEGADE emerged from a standard shipping container and launched an 18-drone autonomous swarm.



The event was organized by the DEVCOM… pic.twitter.com/PmUFr9SRHA — Drone Wars (@Drone_Wars_) November 17, 2026

A la par, un segundo R3NEGADE portó un sistema de armas a control remoto con un misil Javelin. Los ingenieros también exhibieron el avión TRV-400 con capacidad antiblindaje FIR3FLY, integrado en un contenedor del equipo R3ACT. Su director, Alex Tomosieski, detalló que estas armas aéreas y terrestres permitirán un mejor despliegue a distancia cuando se necesitan.

El motivo detrás del ensayo en Europa

El analista de defensa Michael Clarke declaró a al medio local The Telegraph que estos sistemas marcan el futuro militar porque cuestan poco y todos los ejércitos europeos desarrollan versiones similares. Esa prioridad económica coincide con Troy Brannon, asesor del Comando de Desarrollo de Capacidades de Combate (DEVCOM), quien afirmó que buscan opciones baratas, letales y escalables al combinar tecnología comercial con armamento existente.

Además, el sargento mayor Thinh Huynh y el sargento Dean Aguirre recalcaron que probar el equipo con soldados ayuda a perfeccionarlo para atacar de lejos sin arriesgar vidas.

Con información de el Ejército de los Estados Unidos en Europa y África