VIDEO: Captan a maestro realizando conductas inapropiadas con sus alumnos en Guanajuato; ya lo suspendieron

La indignación ha sacudido a profesores y padres de familia en Guanajuato, luego de que se difundiera un video que muestra a un maestro realizando conductas inapropiadas a manera de “juego” con sus alumnos de la Secundaria General No. 20 “Centéotl”, en el municipio de Acámbaro.

El video, que dura casi un minuto, encendió las alertas, por lo que de inmediato la gobernadora del estado, Libia Dennise García, confirmó que el docente ya fue separado de su cargo.

VIDEO SENSIBLE: Exhiben a maestro por conductas inapropiadas en Guanajuato

El video que circula en diferentes redes sociales muestra al hombre aparentemente jugando con sus alumnos. Primero, se le observa agarrando a un estudiante por la cadera, mientras otro compañero también lo sostiene.

El alumno que está en medio pide que se detengan, mientras el resto de sus compañeros observa y algunos solo se ríen, mientras graban todo.

Acto seguido, el maestro realiza insinuaciones de carácter sexual y coloca al estudiante en una silla, mientras otros alumnos se acercan y participan en el supuesto “juego”.

🔎 Investigan a profesor de secundaria en Guanajuato por conductas indebidas con sus alumnos.



Tras la viralización de videos y la indignación de padres de familia, la Secretaría de Educación de Guanajuato separó al docente de sus funciones e inició protocolos de acompañamiento a… pic.twitter.com/4xC3y1VArW — Patricia Estrada (@estradapaty) August 18, 2026

Pero lo más preocupante es que no se trataría de un solo video, ya que también circulan otras grabaciones en las que se observa al maestro sometiendo a distintos alumnos.

Las imágenes tan alarmantes no tardaron en causar rechazo, por lo que se solicitó la intervención de autoridades educativas.

¿Presentarán denuncia contra el maestro en Guanajuato?

Tras las denuncias recibidas, la gobernadora del estado, Libia Dennise García, informó que el docente no es de Guanajuato, sino de Morelia, pero por la asignación de plazas llegó a Acámbaro.

No obstante, la mandataria aseguró que el profesor ya fue suspendido, además de que se analiza si se presentará una denuncia penal en su contra.

